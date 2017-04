Obra de Velázquez fue vendida en 8 millones de euros

Un retrato al óleo del español Diego Velázquez fue vendido en una subasta en Madrid ayer por 8 millones de euros, anunció la casa de remates Abalarte. El óleo, que muestra a una niña de grandes ojos y con las manos en actitud de oración, con saya marrón y blusa de cuello blanco, nunca había sido estudiado hasta que el dueño decidió venderlo, indicó la casa de subastas.





Los especialistas creen que fue pintado en su juventud por el artista sevillano (1599-1660), conocido por su obra maestra Las Meninas, expuesta en el Museo del Prado de Madrid. El dueño del cuadro, Retrato de niña o joven inmaculada, era un particular de Madrid, cuya identidad no fue divulgada.





Richard de Willermin, especialista del arte español del siglo XVII que colabora con la casa de subastas, examinó el óleo y concluyó que era un Velázquez.





La puja por el retrato comenzó en 8 millones de euros, explicó Abalarte, pero no hubo ninguna oferta superior. La identidad del comprador no fue revelada, pero la pintura no puede dejar el país por orden del gobierno, que prohíbe sacar al extranjero cualquier trabajo que pudiera formar parte del patrimonio español.





Pintor barroco considerado uno de los máximos exponentes del arte español, Velázquez pintó durante su vida unos 200 cuadros, de los cuales sobreviven unos 120, la mitad de ellos en el Museo del Prado

Fuente: AFP