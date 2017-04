Obras de Picasso fueron las que recaudaron más durante el 2016

En el documento publicado por la entidad con sede en Maastricht (capital de la provincia de Limburgo, en el extremo sur de los Países Bajos -Holanda-), se informó que las piezas del artista recaudaron la suma de US$ 327.847.720, consagrándose como el líder a nivel mundial en cuanto al monto que alcanzaron la venta en subasta de sus creaciones.

De esa cifra, la principal comercializada fue Femme Assise, obra que Sotheby's vendió en junio de 2016 por US$ 63,6 millones en un remate de Arte Moderno e Impresionista en Londres. El cuadro en su momento se convirtió en récord durante parte del ejercicio anterior.

Otras obras destacadas que se vendieron del pintor durante 2016 en remate fueron Tête de Femme, adquirida en subasta de Arte Impresionista y Moderno de Londres en US$ 27,52 millones y Le peintre et son modèle, rematado por US$ 12,90 millones en la ciudad de Nueva York en la venta de Arte Impresionista y Moderno.

En una lista de 20 puestos, en segunda posición está Zhang Daquian (China) al llegar a US$ 324.047.476. El podio de los artistas que más dólares dejaron el año pasado lo completa Qi Baishi (China), situado en tercer lugar al obtenerse US$ 225.269.913.

Las obras de Wu Guanzhong (China) alcanzaron US$ 196.266.790 (cuarta posición), mientras que el quinto lugar es para el alemán Gerhard Ritcher con US$ 189.626.783. Este último, nacido en el año 1932, es uno de los dos artistas vivos actualmente que integran la nomina.

Dentro del top 10 figuran también los nombres de tres importantes artistas que marcaron época y estilo en Francia y Estados Unidos. En la sexta posición está el francés Claude Monet con US$ 177.232.236 y prosigue con los estadounidenses Jean Michel Basquiat y Andy Warhol, quienes alcanzaron los montos de US$ 172.084.240 y US$ 168.012.729 respectivamente.

Cierran las primeras diez posiciones los artistas chinos Fu Baoshi con US$ 153.980.124 y Cui Ruzhuo (actualmente vivo) con US$ 124.214.064. De los 20 artistas que son parte de esta lista según indica este informe, la particularidad está en que ocho de ellos son de nacionalidad china.

Entre las conclusiones que brinda este balance de la temporada 2016, no es sorpresa para el mundo del arte la realidad del mercado asiático y fundamentalmente China, ya que hoy se posiciona como el país con más crecimiento en el sector, y al mismo tiempo crece la cantidad de compradores y coleccionistas que no les tiembla el pulso a la hora de presentar ofertas exorbitantes para adquirir obras.

La lista está compuesta además por Willem de Kooning (11º) con US$ 116.598.338, Alexander Calder (12º) US$ 101.853.933, Jean Dubuffet (13º) con $ 100.518.878, Zao Wou-Ki (14º) US$ 90.323.393 y Marc Chagall (15º) con $ 89.906.663. Los últimos cinco puestos pertenecen a Amadeo Modigliani (16º) US$ 86.872.166, Francis Bacon (17º) US$ 85.990.706, Huang Binhong (18º) US$ 82.068.408, Cy Twombly (19º) con US$ 77.972.795 y Li Keran (20º) con US$ 72.604.031.

The European Fine Art Foundation (Tefaf) desarrolló su edición 2017 en marzo pasado, alcanzando su 30a. presentación y exposición. La afamada y reconocida feria abrirá sus puertas nuevamente entre los días 9 y 18 de marzo de 2018, y con ella llegará un nuevo informe.