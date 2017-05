Ocupan liceo 70 del Cerro y acusan a Secundaria de "mentir"

En un comunicado , Ades asegura que reclama desde febrero contar en ese liceo con 60 horas de apoyo a adscripción y biblioteca y 10 horas de apoyo para Matemática, y por la continuidad del servicio de seguridad, dos condiciones que los profesores consideran "medulares" para que se dicten las clases.





Sin embargo, aseguran que tras idas y vueltas de negociaciones con las autoridades de Secundaria, esas condiciones continúan sin cumplirse. "Las autoridades no solo no han dado respuesta a los planteos realizados, sino que llevan dos meses mintiendo de manera sistemática, prometiendo horas que luego no asignan", afirman.





Según el comunicado, el 17 de febrero en una reunión bipartita las autoridades afirmaron que se brindarían las horas de apoyo y que las empresas de seguridad no tenían dificultades para realizar la tarea, pero al 15 de marzo, la situación continuaba incambiada por lo que decidieron volver a reclamar y dar como fecha límite el 29 de marzo.





Pasada esa fecha y con la resolución de ocupar el liceo, según los profesores, Secundaria se comprometió nuevamente a asignar las horas solicitadas y las medidas se levantaron. Pero dos días más tarde, Inspección comunicó que por falta de presupuesto, no se asignarían.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria Ades ) resolvió ocupar este jueves el liceo 70 del Cerro, en reclamo por el incumplimiento de las medidas acordadas en la bipartita con el Consejo de Educación Secundaria.