Odebrecht deberá pagar multas récord por US$ 3.500 millones

L a constructora brasileña Odebrecht, situada en el corazón del escándalo de Petrobras, y su filial Braskem, acordaron ayer pagar multas récord de US$ 3.500 millones a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de esos tres países.El Departamento estadounidense de Justicia informó que Odebretch aceptó pagar al menos US$ 2.600 millones y Braskem otros US$ 957 millones y señaló que se trata del mayor caso ante la justicia estadounidense por sobornos pagados por empresas extranjeras.Odebrecht "se empeñó en un esquema gigantesco y sin paralelo" de sobornos para influenciar contratos y licitaciones "por más de una década", afirmó el Departamento de Justicia en una nota.Braskem también pagó millonarios sobornos al utilizar el sistema montado por Odebrecht para el mismo objetivo, apuntaron las autoridades estadounidenses.Las dos empresas, que cotizan en la bolsa de Nueva York, utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para pagar "centenas de millones de dólares en sobornos", afirmó el Departamento de Justicia.De esa forma, Odebrecht y Braskem habían sido acusadas de "conspiración para violar" la legislación estadounidense contra sobornos.La subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia, Sung-hee Suh, expresó que Odebrecht y Braskem "utilizaron una unidad de negocios de Odebrecht, oculta y funcional, que podríamos llamar 'Departamento de Sobornos', que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes".Según las autoridades estadounidenses, un denominado "Departamento de Operaciones Estructuradas" de Odebrecht utilizaba un sistema separado de comunicaciones para negociar, planificar y realizar los sobornos.Suh dijo que el departamento de Justicia "reconoce que este caso es de extrema importancia en Brasil , y esperamos que Brasil siga siendo un socio importante en nuestros esfuerzos contra la corrupción ".En el caso de Odebrecht, la multa había sido fijada inicialmente en US$ 4.500 millones aunque ese valor quedó sujeto a un "análisis posterior de la capacidad de pago" de la compañía. Odebrecht mostró que "era solamente capaz" de pagar hasta US$ 2.600 millones, informó el Departamento de Justicia.Estados Unidos recibirá el 10% de ese valor y Suiza otro 10%, al tiempo que el 80% restante quedará para Brasil.En el caso de Braskem Brasil recibirá el 70% del valor de la multa, mientras que Estados Unidos y Suiza recibirán el 15% cada uno.Según el Departamento de Justicia, en el proceso quedó en evidencia que a partir de 2001 Odebrecht pagó unos US$ 788 millones a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en diversos países para garantizar contratos.Los tentáculos de la corrupción se extendieron a países en África y América Latina como Venezuela, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y Guatemala, afirmó Suh. Como parte del acuerdo para cerrar los casos Odebrecht y Braskem "deberán continuar su cooperación con la justicia, incluso en relación con investigaciones y procesos contra individuos responsables por conducta criminal", añadió el gobierno estadounidense.Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos brasileños, de acuerdo con la causa que echó luz en el escándalo en la estatal brasileña de hidrocarburos Petrobras.El escándalo alcanzó tal magnitud por sus ramificaciones por el sistema brasileño de partidos, que es apuntado como uno de los factores fundamentales de la inestabilidad política que sacude al país desde hace tres años.Nueva información puso en la mira la semana pasada al presidente Michel Temer y miembros de su gobierno por supuesta aceptación de dinero de Odebrecht para financiación de campañas electorales en 2014.Unos 77 ejecutivos de la firma firmaron acuerdos de delación premiada con la fiscalía brasileña para reducir sus condenas."Fuera de los negocios"La economista Margarida Gutiérrez, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, señaló a AFP que el valor de la multa en sí no es lo más importante para Odebrecht en esta coyuntura, sino que "prácticamente está fuera de todos los negocios del mundo".Según la experta, la constructora "no puede participar en ninguna licitación en Brasil ni probablemente fuera de Brasil".En su opinión, "tiene como recuperarse" y piensa "que está tomando los pasos necesarios".