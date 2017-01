Opciones recomendadas de streaming

Los reyes del verano

Tres adolescentes se escapan de sus casas para vivir un verano solos en el bosque, con lo que la naturaleza les pueda proveer. El trío es liderado por Joe Toy (Nick Robinson, que actuó también en Jurassic World), un joven frustrado con la crianza de su padre soltero, interpretado por Nick Offerman (conocido por su rol en la serie Parks & Recreation). Lo acompañarán su mejor amigo, Patrick (Gabriel Basso), y Biaggio (Moisés Arias), un extraño chico que se une a la travesía.

El filme se estrenó en 2013 en el festival de Sundance y luego en salas comerciales de Estados Unidos, seguido de buenas críticas. Disponible en Qubit.tv.

Sing Street

Sing street trailer



Ambientada en Dublin en 1985, Sing Street (2016) tiene como protagonista a Conor (Ferdia Walsh-Peelo), un adolescente que lo cambian de un colegio privado a uno público, hecho que lo lleva a conocer a una misteriosa chica, y al convencimiento de que debe comenzar una banda para atraerla –pero también para escapar de su complicado entorno familiar y del difícil período de cambio escolar–. Desde ese momento, Conor navegará en un mundo donde el pop y rock inglés se encontraba en auge. Acompañado por su hermano melómano, compondrá sus propias canciones, mientras suenan otros hits como Rio de Duran Duran, In Between Days de The Cure y Maneater de Hall & Oates. Sing Street es un clásico filme de aprendizaje y crecimiento, atravesado por una interesante banda sonora.





Disponible en Netflix y para alquilar en Claro Video.