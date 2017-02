Opciones para salir esta semana

Es la gran oponente de La La Land: Una historia de amor en los premios Oscar 2017. Luz de luna cuenta la historia de Chiron en tres etapas diferentes de su vida. A través de sus ojos, el director Barry Jenkins explora la segregación racial, la búsqueda de la identidad y la homofobia en Miami. La película tiene ocho nominaciones al Oscar y se estrena este jueves en salas locales.

Teatro

Como gustéis

Después de un año entero dedicado por completo a los autores nacionales, la Comedia Nacional estrena su primer espectáculo de la nueva temporada este sábado a la hora 21. Como gustéis, originalmente titulada As you like it por el legendario dramaturgo inglés William Shakespeare, es la vuelta del elenco estable de la Intendencia de Montevideo a los clásicos del teatro. La obra fue escrita por Shakespeare en 1599 y es considerada una de sus comedias más sólidas y mejor delineadas, además de que presenta los clásicos elementos canon de las obras del dramaturgo, como la exploración profunda del amor y sus consecuencias, o la pérdida y su relación con el autodescubrimiento. La obra está dirigida por Levón y estará en cartel todos los viernes, sábados y domingos en la sala principal del Teatro Solís hasta el 9 de abril. Las entradas están a la venta en boleterías del teatro y en Tickantel a $ 75.