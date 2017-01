Opciones de streaming para este fin de semana

El género de Japón





En 2013, Japón censó a una población de más de 127,3 millones de habitantes. Y entre tantas personas, el abanico de personalidades es muy diverso, lo que incluye a quienes se rebelaron ante los estándares de género que la sociedad impone. Toman Sasaki está entre una nueva ola de jóvenes japoneses que enfrentan las normas de la sexualidad. Lleva esmalte de uñas y maquillaje, pero no se considera para nada afeminado. Además, tiene miles de fanáticos por su grupo de música pop. "Independientemente del sexo, creemos que podemos vivir como sea que queramos", dijo el adolescente en un nuevo reportaje del periodista y realzador Ben C. Solomon para The New York Times. Disponible en www.nytimes.com/video





Cuando en 2010 Cisne Negro llegó a los cines de todo el mundo, pocos podían entender cómo era que un clásico de la danza podría ser llevado a la gran pantalla con una historia sólida y cautivante. El director Darren Aronofsky (responsable de El luchador) logró crear una pieza cinematográfica que pasó al archivo de las mejores películas de Hollywood, de esas que es necesario ver más de una vez para captar las sutilezas y niveles de lectura que plantea la historia. Nina Sayers, interpretada por Natalie Portman –ganadora del Oscar a Mejor actriz por su trabajo en el filme– es una joven bailarina en una prestigiosa compañía de ballet de Nueva York que está preparando para abrir la temporada una versión distinta de El lago de los cisnes. El director quiere que la misma bailarina haga los papeles de ambos cisnes, que son muy opuestos entre sí. Nina obtiene ambos papeles y comienza un proceso de transformación oscuro que termina por definir el futuro del personaje para siempre. Cisne Negro está disponible en Netflix y Claro Video.

El canal de YouTube de las reconocidas charlas Ted tiene un apartado en el que explica mediante animaciones algún hecho científico. Uno de los más interesantes que han hecho tiene que ver con algo que preocupa a la mayoría de los adultos en la cultura occidental del trabajo de oficina durante ocho horas: la postura. Con animación de Nadav Arbel y el relato de Murat Dalkiniç, el video explica la importancia de cuidar la manera en que el cuerpo se sostiene al estar sentado o de pie y la forma en la que esta influye no solo en la salud física sino también en la emocional. Disponible en YouTube.

Aclamada por la crítica, la prensa especializada y los espectadores, la película escrita y dirigida por el uruguayo Federico Álvarez ya está disponible on-demand. Un trío de jóvenes ladrones ingresa en la casa de un viejo ciego con la intención de robarlo. Lo que parecía ser un plan perfecto se convertirá en una sangrienta pesadilla de la que no podrán escapar. No respires es un thriller sobresaliente que maneja con mucho acierto la tensión y los silencios con el soporte de un antagonista aterrador interpretado por Stephen Lang (villano también en Avatar). Un éxito de taquilla internacional. Para alquilar en Qubit.Tv.



