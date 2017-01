OPEP inicia recorte en producción petrolera y crudo responde al alza

Los precios del petróleo subieron ayer en una sesión volátil, impulsados por reportes de que Arabia Saudita recortó su producción para cumplir con las metas fijadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La noticia no pasó desapercibida para los mercados. El país árabe fue el primer en anunciar de forma pública que disminuyó en enero la producción de crudo en al menos 486.000 barriles por día hasta 10.058 millones. Esa medida implementa por completo el acuerdo alcanzado en noviembre pasado para reducir el bombeo y responder al exceso de oferta mundial.

De todas formas y pese a la señal de Arabia todavía hay dudas respecto a que la OPEP pueda recortar la producción como prometió en 1,2 millones de barriles diarios hasta los 32,5 millones de barriles al día. Es que a lo largo de la historia ha ocurrido que se pactaran medidas en esa dirección y luego nunca se cumplieron. Los mercados están a la espera de verificar el grado de cumplimiento del recorte al que se han comprometido los socios de OPEP y otros productores ajenos a la organización que se comprometieron a disminuir el bombeo en 558.000 barriles por día.

La evolución futura de los precios del crudo no es un elemento menor para Uruguay en este 2017. La baja cotización a nivel internacional dio aire en 2015 y 2016 a las finanzas de ANCAP, que aprovechó la coyuntura para hacer caja sin trasladar al público la caída. Pero también resultó un elemento clave, junto con la baja del dólar, para que la inflación consolidara en la segunda parte de 2016 una tendencia descendente hasta cerrar en 8,1%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

Varios analistas consultados por El Observador coincidieron en que el petróleo puede dejar de jugar a favor en el corto y mediano plazo. Un fortalecimiento de los precios podría obligar al gobierno a realizar nuevos aumentos de los combustibles para evitar un impacto negativo en los números de la petrolera estatal.Las tarifas subieron este mes 8% en promedio.

El ministro de Economía, Danilo Astori, justificó ese aumento por la evolución al alza que se espera para el tipo de cambio y en la cotización del crudo a futuro. Además, agregó que por factores técnicos se hará una parada de mantenimiento de la refinería en 2017 que "tendrá un costo muy relevante" para el ente, "que se debe tener en cuenta".

El barril de petróleo Brent (referencia de ANCAP) para entrega en marzo cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 56,89, 0,76 % más que al término de la sesión anterior.

La suba también estuvo apoyada en el anuncio realizado por Estados Unidos respecto a que sus reservas descendieron la semana pasada 7,1 millones de barriles y se situaron en 479 millones. El ente espera que el crudo se valorize alrededor de 10% este año.

Proyecciones

Los precios subirán gradualmente hacia los US$ 60 por barril a fines de 2017, según un sondeo de Reuters divulgado esta semana, aunque alzas adicionales serán limitadas por la fortaleza del dólar. Se espera que el precio promedio del Brent mejore en cada trimestre, a partir de los US$ 53,88 en el primero, US$ 56,61 en el segundo, US$ 58,79 en el tercero y US$ 59,68 en el cuarto. El Brent promedió alrededor de US$ 45 por barril en el 2016.

"Esperamos que el acuerdo sea aplicado sólo parcialmente. Es probable que muchos de los países que no pertenecen a la OPEP lo incumplan, al igual que muchos de los miembros más pequeños de la OPEP, pero los recortes deberían todavía ser lo suficientemente grandes como para ayudar a reequilibrar el mercado", dijo el analista de Capital Economics Thomas Pugh. (Con información de agencias)

Fuente: