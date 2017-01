Operativa lanera local dedicada a la logística y casi sin operaciones

Fuente:

El mercado lanero local está prácticamente sin operaciones, los motivos son fundamentalmente dos: las vacaciones y la falta de referencia de precios en Australia. Por eso hoy las empresas del rubro se concentran en las tareas logísticas, recibiendo los lotes comprados en los dos últimos meses del año. Los operadores tienen un stock que alcanza para cubrir la demanda de uno o dos meses.La zafra hasta el momento fue diferente a la anterior. La demanda se concentró en las lanas finas acondicionadas, con precios superiores a la pasada. Por el contrario, ante la falta de demanda internacional, los precios de lanas medias y gruesas fueron menores.En esta primera mitad de la zafra, se comercializó un volumen muy importante de lana fina, en cambio queda la mitad o más de las lanas medias y gruesas por vender.En lanas medias y gruesas el panorama es similar, sin negocios.Las referencias de precios son las siguientes: lotes Merino entre US$ 6,50 y US$ 7,00 por kilo; y los lotes superfinos superan los US$ 7,00 por kilo; Ideal sin acondicionar en el eje de US$ 5,00; mientras que los lotes Ideal acondicionados llegan a US$ 6,00 por kilo; las lanas Corriedale cotizan entre US$ 2,30 y US$ 2,50 sin acondicionar; las lanas Corriedale grifa celeste entre US$ 2,60 y US$ 2,70; y las grifa verde desde US$ 2,80 hasta US$ 3,00 por kilo.