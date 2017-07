Oposición adquiere rol clave en debate presupuestal

Las negociaciones por estos días son intensas en el Parlamento. Por primera y única vez desde que el Frente Amplio (FA) está en el gobierno, la oposición tiene la potestad de incidir en la Rendición de Cuentas del oficialismo que ya no tiene mayoría en la Cámara de Diputados desde el alejamiento de Gonzalo Mujica. Y en el Frente Amplio, mientras tratan de cerrar la discusión en la interna, miran de reojo las propuestas de la oposición.

"Hay una discusión que trasciende al Frente Amplio que es la que estamos manteniendo con las otras bancadas", reconoció a El Observador el diputado oficialista, Alejandro Sánchez (MPP), al recordar que nadie tiene una mayoría automática.

"Estamos siendo extremadamente responsables porque en nuestro caso estamos apenas incrementando el gasto en US$ 30 millones cuando tenemos mayoría para hacerlo en mucho más", dijo a El Observador el diputado blanco, Jorge Gandini, y aseguró que la posibilidad de incidir en las decisiones del gobierno es muy pequeña. "Hubiéramos influido si sabiendo que no tenía mayoría el gobierno nos hubiera invitado a conversar sobre los US$ 16.200 millones que tiene el presupuesto", apuntó.