Oposición presentará proyectos de ley para extender plazos de reproducción asistida

En el Partido Nacional y en el Partido Colorado se hicieron eco del reclamo un grupo de al menos 700 mujeres mayores de 40 años que quedarán por fuera de la ley de reproducción asistida que financia parte de los tratamientos y presentarán dos proyectos de ley por separado para cambiar el decreto que estipula que a partir del 27 de febrero el Fondo Nacional de Recursos (FNR) solo financiará las técnicas de reproducción asistida para mujeres menores de esa edad.





Por un lado, el Partido Colorado pidió la prórroga de los plazos durante dos años más, lo que les daría tiempo a las pacientes de concluir los tres ciclos de estimulación que prevé la ley. En el proyecto que firmaron las diputadas Nibia Reisch, Valentina Rapela, Susana Montaner y Graciela Mathiaude se establece que es en "defensa" de estas mujeres que decidieron realizar el pedido.





Las legisladoras plantearon que la prórroga se dé por única vez, por lo que a partir de febrero de 2019 la ley contemplaría solo a las usuarias de hasta 39 años. "Se entiende legítimo, de justicia y oportuno" pedir la extensión de los plazos, de acuerdo con el proyecto que presentaron las diputadas coloradas, para que las pacientes puedan tener "una segunda oportunidad". "La esterilidad es una enfermedad y en un país con muy baja tasa de natalidad esto debería importarnos", dijo Reisch a El Observador.









Por otra parte, el Partido Nacional presentará un proyecto de ley en los próximos días, ya que aún están redactándolo. El diputado nacionalista Martín Lema dijo a El Observador que pretenden quitar el límite de edad para acceder a la cobertura de los tratamientos de reproducción asistida. "Vamos a poner a texto expreso que en ningún caso la edad de la mujer será impedimento para realizar técnicas o procedimientos de baja o alta complejidad", sostuvo el legislador.





Además, el proyecto nacionalista también "ordenará el texto", según afirmó Lema, porque "es confuso". El diputado hizo hincapié en que en el artículo 5 de a ley 19.167 se establece que solo se harán tratamientos de baja complejidad (inseminación artificial) "cuando la mujer no sea mayor de 40 años". Sin embargo, cuando se hace referencia a las técnicas de alta complejidad (fertilización in vitro) no se estipula la edad, sino que esa consideración se hace en el decreto 84/015.

"El decreto es de dudosa legalidad, ¿por qué el Poder Ejecutivo limitaría una cobertura que el Legislativo no estableció?", afirmó Lema.

Asimismo, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo en su audición radial de ayer que en su partido tienen "algunas diferencias en lo que hace al segundo intento", ya que la financiación del FNR disminuye luego del primer ciclo de estimulación.





"Todo indica que una pareja una vez que pasó por ese momento (un resultado negativo luego de un intento), aparte de tener un tema de afectación emocional, está con menos posibilidad de obtener recursos para estas técnicas", expresó.









El senador Lacalle Pou fue uno de los impulsores de la ley de Reproducción Humana Asistida y ayer señaló que "no dar la posibilidad de que (...) se regule mejor va a contramano" de lo que se buscaba cuando se planteó la normativa.





Piden reunión con el ministro de Salud Pública

Representantes del colectivo El Sueño de Ser Mamá fueron este miércoles al Ministerio de Salud Pública con la intención de que el ministro Jorge Basso las recibiera. Sin embargo, el jerarca no pudo atenderlas y quedó en confirmarles cuándo podrían reunirse. Fuentes del MSP dijeron a El Observador que el encuentro tendrá lugar en el Fondo Nacional de Recursos y que “no está confirmado que Basso esté”.

