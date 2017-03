Oposición uruguaya pide postura firme ante el golpe

En Uruguay la oposición reaccionó de inmediato ante lo que ocurre en Venezuela, situación que la llamada Mesa de la Unidad Democrática venezolana, consideró un golpe de Estado. Esta semana la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendiera a Venezuela de ese organismo marcó la agenda internacional de la región.

Uruguay estuvo entre los 14 países que reclamaron al presidente Nicolás Maduro que en forma urgente libere a los presos políticos y establezca un calendario electoral luego de haberse postergado las elecciones de alcaldes.

A pesar de esa posición, el canciller Nin Novoa fue claro al decir que el gobierno de Tabaré Vázquez no respaldará que se active la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. El canciller explicó que ese camino es inconducente y sólo "aislaría a Venezuela".

Ahora se sumó que el Tribunal Supremo de Justicia –que responde al presidente Maduro– asumió las competencias del Parlamento, que es dominado por la oposición- al que declaró "en desacato".

El senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) opinó que el gobierno uruguayo debe votar la aplicación de la cláusula democrática para suspender a Venezuela, no solo de la OEA sino también del Mercosur y de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). "De no aplicarse tratados que en Uruguay son ley, el canciller será llamado a responsabilidad", dijo Bordaberry a El Observador. Eso implica que el ministro será interpelado ya que "la cancillería no tiene otra opción que aplicar los tratados y en este caso se debe activar la carta democrática a Venezuela", insistió. Para Bordaberry, con lo que pasó en Venezuela no hay dudas desde el punto de vista político ni jurídico que se está ante un golpe que hay que condenar.