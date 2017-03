Organizaciones sociales en contra de la ley de riego

Integrantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, que reúne a varias organizaciones sociales y gremiales, mostraron su inquietud por la posible aprobacion del proyecto de ley de riego que analiza el Senado y opinaron que "la forestación y la soja están impactando de manera negativa en los cursos de agua, y nos preocupa profundamente la ley de riego".

Al comparecer el jueves pasado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado que analiza el proyecto de ley de riego elaborado por el Poder Ejecutivo, el integrante de la Comisión Nacional, Carlos Sosa, dijo que "el agua es un recurso natural esencial para la vida y que la principal prioridad es para consumo de las personas" y agregó citando "análisis técnicos de la facultad" de Ciencias que "de aprobarse esta ley se agravaría la contaminación por los embalses".

Según la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El Observador, Sosa alertó sobre la eventual formación de "un mercado del agua" como en Chile, "con las consecuencias públicas que ha tenido la venta de agua. Esto va en contra del agua para consumo humano, y hay poblaciones que están privadas de ese recurso porque se embalsa agua para su venta".

Elizabeth Centurión, también integrante de la Comisión Nacional, dijo que "en el país existe una situación de emergencia y todos lo sabemos" y agregó que "a mi criterio, se ha venido haciendo un inadecuado uso de los suelos y a ello se suma la falta de normativas y la ausencia de cuidados o monitoreo sobre un bien que, como dice la Constitución, es de todos. Incluidas las generaciones futuras".

El senador Enrique Pintado salió al cruce de las afirmaciones al decir que "si bien habrá que tener algunos cuidados, también es verdad que estamos atravesando por una situación de sequía" y remarcó que "la cuestión es encontrar un equilibrio para no quedarnos sin la sustentabilidad y sin la producción".

Sosa retomó la palabra para señalar que "no es que no entendamos el problema; no estamos de acuerdo con la solución de represar el agua, pues existen otras alternativas".

El proyecto de ley de riego a consideración de la comisión del Senado fue aprobado en general –y su primer artículo, en particular– en diciembre pasado. La idea de la comisión es continuar la votación de los artículos en las sesiones de abril próximo.

