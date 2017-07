Orquestas juveniles: sinfónicos de jean y remera

Juan Ignacio Beracochea tiene 19 años, vive en Minas, y tiene muy claro que será director de orquesta. A pesar de haber tocado durante años la viola, en determinado momento descubrió "ese instrumento silencioso que es la batuta", como lo describe. Y se enamoró.

En una edad en la que sus pares están pensando en videojuegos y estilos musicales más actuales –que pueden ir desde el rock al reggaetón y la cumbia– Beracochea no se sentía identificado con esos géneros. Su acercamiento a la música sinfónica es el resultado de la búsqueda personal. "No tenía ni conocía mi estilo musical, pero no me conformaba escuchando rock. Cuando empecé a conocer el mundo de la música clásica me empezó a generar muchas sensaciones", recuerda ahora al hablar con