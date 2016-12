Pagan US$ 86.000 por tres vestidos de Diana de Gales

Tres vestidos que la princesa Diana de Gales lució en actos públicos fueron subastados en Londres por US$ 85.959 en la casa de subastas Kerry Taylor Auctions. La recaudación no alcanzó los US$ 88.000 que la casa de pujas estimó que se iban a obtener por las prendas.

El vestido de terciopelo que Diana lució en un viaje a Portugal con su entonces esposo, Carlos de Inglaterra, el 11 de febrero de 1987, se remató por US$ 70.718. Este traje, que fue diseñado por el modista británico Bruce Oldfield, tiene un amplio escote de barco y una falda larga con apertura delantera que deja entrever un poco la pierna.

El vestido ya fue subastado el 25 de junio de 1997 por deseo expreso de Lady Di -de cuyo fallecimiento se cumplirán 20 años el próximo agosto- y su recaudación fue donada a organizaciones benéficas.

Desde su primera venta, el traje ha sido expuesto ocasionalmente con fines solidarios y cuidadosamente guardado en papel de seda. La compradora, por respeto, nunca lo utilizó, por lo que la última persona en lucir la prenda fue Lady Di, que lo acompañó con una tiara de diamantes, regalo de su entonces suegra la reina Isabel II.

También se vendió por US$ 6.600 un diseño de dos piezas -chaqueta y falda- de color azul turquesa de la diseñadora Catherine Walker, que la princesa se puso durante un viaje por Nueva Zelanda en el año 1983.

El último de los vestidos perteneció a la madre de los príncipes Guillermo y Enrique se vendió por US$ 8.643. Se trata de un tartán de lana de la diseñadora Caroline Charles, que la princesa lució durante sus primeros años de matrimonio.

Además de estos tres diseños, se subastó un vestidito de niña hecho para celebrar el matrimonio entre el príncipe Alberto y la princesa Alexandra en 1863, por US$ 3.770. El traje de satén color marfil que vio la luz en la coronación del rey Jorge IV, en 1821 fue vendido por US$ 3.457. Asimismo, una prenda que perteneció a la princesa Margarita y que lució en Bermudas en el año 1967 se subastó por US$ 1.885.

Fuente: EFE

Por último, se vendieron dos capas rojas de terciopelo de vizconde y vizcondesa, acompañadas de sendas coronas, por US$ 11.786.