El paisajismo naturalista es un movimiento que evoca la naturaleza, en el que se priorizan las especies que, además de poseer valor estético, insiden en materia de ecología y de sustentabilidad, que aportan un granito de arena en temáticas como la pérdida de biodiversidad, el consumo responsable de agua y el cuidado del suelo y la fauna. Con esos parámetros, el diseño que propone rompe con las tradicionales borduras y con las plantas escalonadas de menor a mayor altura y apuesta "a ver sobre o a través" de lo que presentan las praderas naturales.

Los pioneros en romper con esos conceptos clásicos fueron Mien Ruys en Holanda, Burle Marx en Brasil y Oehme y van Sweden en Estados Unidos, allá por los años de 1960. Actualmente, uno de sus exponentes más representativos es el holandés Piet Oudolf, cuyos diseños se caracterizan por la combinación de ciertos elementos formales con plantaciones de carácter silvestre que plantean un exquisito juego de textura y color. También son reconocidos los trabajos de los británicos Dan Pearson, que evocan la informalidad y el romanticismo de los lugares silvestres, y Noel Kingsbury, muy atento a las necesidades ecológicas para lograr diseños sustentables con jardines fuertemente inspirados en la naturaleza.

Lección de diseño naturalista

En el Río de la Plata se destaca el trabajo realizado por la paisajista, investigadora y docente Amalia Robredo. La argentina completó sus estudios viajando por diferentes paisajes del mundo con su mentor, Noel Kingsbury, gran promotor del diseño naturalista que ha trabajado en colaboración con el líder del movimiento, el paisajista holandés, ya mencionado, Piet Oudolf.

En 2002, Robredo dejó su país de nacimiento para instalarse en Uruguay, donde desarrolló gran parte de su trabajo, que incluye su papel como docente en la Licenciatura en Diseño de Paisaje de la Universidad de la República (Udelar), a la que fue convocada por el arquitecto Rafael Cortazzo para integrar el equipo de los talleres de Anteproyecto I, II, III, IV, V y Proyecto Final.

En busca de lograr diseños sustentables que enriquezcan el medioambiente y a la vez tengan identidad local, Amalia investigó durante seis años casi 300 especies de herbáceas y gramíneas nativas de la costa atlántica de Maldonado. En el año 2009 fue incorporada al Proyecto de Producción Responsable del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, financiado por el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El apoyo le permitió experimentar con la reproducción de las especies seleccionadas y la publicación en 2011 de la guía de campo Herbáceas, gramíneas y aves asociadas de la costa atlántica de Maldonado. Descubriendo su valor para el paisajismo, escrita junto con el técnico ornitólogo Eduardo Arballo. El proyecto logró la reproducción de 37 especies nativas —la mayoría por primera vez—, algunas endémicas y otras del listado de Especies Prioritarias para la Conservación de Uruguay, que además fueron usadas en diseños de diversos jardines y techos verdes. En DECORACIÓN entrevistamos a la paisajista y aprovechamos su amable disponibilidad para sacarle el jugo a sus conocimientos.

Una de las características más atractivas de los jardines naturalistas es que ofrecen un apecto llamativo a lo largo de todo el año ¿Cómo se logra?

Existen varios roles entre las diferentes plantas, las protagonistas son las que captan la atención a primera vista, suelen lucir bien durante la mayor parte del año porque tienen un largo período de floración, pero también porque son atractivas cuando no están florecidas. También están las dispersas, que generalmente son estacionales (bulbos y otras plantas de floración corta), individuales y distribuidas al azar, que dan una sensación de unidad. El uso de la matriz también es muy popular en este movimiento, donde una especie funciona como el fondo de una pintura. Para ser usada como matriz una planta no debe ser demasiado llamativa, debe tener buena capacidad de cubrir el suelo, no debe ser demasiado competitiva y tener buen aspecto la mayor parte del tiempo.

¿Qué lugar ocupan las plantas nativas en el paisajismo naturalista?

El lugar que ocupan está relacionado con la pata ecológica del movimiento. A manera de ejemplo: en las asclepias ponen sus huevos las mariposas monarca, los Eryngium pandanifolium son importantes para más de 70 insectos y vertebrados, y así sigue la lista. También aportan a la sustentabilidad de los jardines, porque al estar adaptadas al régimen de lluvias se riegan mucho menos, no hace falta mejorar el suelo e incluso a veces puede ser contraproducente hacerlo, también suelen ser más resistentes que otras a las enfermedades, por ser el resultado de la supervivencia de la más fuerte.

¿Por qué la elección de herbáceas y gramíneas?

Las herbáceas y gramíneas son centrales en el naturalismo, son las protagonistas de las praderas y tienen un enorme valor ecológico. Para el diseño, además, tienen una característica muy valiosa, que es la rapidez con que alcanzan su madurez.

¿En qué consiste el plant hunting?

Es la introducción de la flora silvestre al paisajismo, casi todas las plantas que tenemos en nuestro jardín son plantas silvestres en algún lugar del mundo. Actualmente estoy realizando junto con la arquitecta paisajista brasileña Mariana Siqueira plant hunting en el bioma Cerrado brasileño. Salimos al Parque Nacional Chapada dos Veadeiros y colectamos muestras de especies que tienen un potencial ornamental debido a sus flores, su follaje o su forma. Luego, un botánico determina género y especie, identifica el nombre en latín y le hacemos un seguimiento de un año para saber cuánto tiempo florece, qué pasa en la temporada seca, si es caduca, si es anual y toda la información necesaria. En la mayoría de los casos esta información es inexistente en la bibliografía y eso hace más fascinante el trabajo. Luego se colectan semillas. El Jardín Botánico de Brasilia nos ha donado un espacio donde hacemos pruebas de germinación y crecimiento, para finalmente usarlas en jardines.

¿Qué es una sucesión ecológica?

Lo voy a explicar con un ejemplo, el del monte nativo. Se trata de una sucesión que va modificando el suelo, la retención de agua y otros factores hasta llegar al clímax del monte. Cuando se introdujo el ganado de manera intensiva se interrumpió esa sucesión y por eso el monte ahora está protegido por ley. Si se sacara el ganado de un predio con un buen suelo, al cabo de un año crecería una pradera alta de gramíneas y algunas herbáceas, que con sus raíces profundas ayudarían a mejorar la infiltración del agua y con el material muerto que generan en invierno al caducar, irían mejorando el suelo. A los pocos años aparecerían los primeros arbustos de crecimiento rápido pero vida corta. Estos harían sombra a las gramíneas y herbáceas, con lo que crearían un escenario oportuno para que germinaran más arbustos, algunos ya de crecimiento más lento y vida más larga, que generarían sombra y mejorarían el suelo creando un mantillo donde germinarían a la sombra total los árboles del monte como los coronillas.

¿Y una comunidad vegetal?

Es un grupo de plantas que viven juntas bajo las mismas condiciones de suelo, luz, agua, nutrientes. Cuando creamos una comunidad artificial o cantero buscamos que sea estable, es decir, que una planta no sea demasiado competitiva con respecto a su vecina, para evitar así la pérdida de la biodiversidad original del diseño con un cantero copado por la planta competitiva. Para esto, el movimiento naturalista se enfoca en el conocimiento profundo de las plantas que usamos, aspectos que se están investigando mucho actualmente en los centros más importantes del mundo, como Hermannshof, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Anhalt en Alemania, la Universidad de Sheffield en Inglaterra, entre otros.

En otras entrevistas ha hablado del matorral espinoso psamófilo, bioma costero que se está perdiendo, ¿de qué se trata?

Formo parte de un grupo de conservación que se llama Aprobioma (Asociación Pro Biodiversidad de Maldonado). En el marco de un proyecto presentado al Programa de Pequeñas Donaciones, trabajamos en la preservación y divulgación de esa formación vegetal originaria de la costa marítima, que era visualmente arbustiva, achaparrada y muy punzante. Actualmente quedan muy pocos parches y es una pena, porque es una formación única en Uruguay; si se pierde, es para siempre. Punta Negra y Punta Colorada, el kilómetro 172 de la ruta 10, Punta Ballena, José Ignacio y algunos otros puntos en Rocha son los lugares donde sobreviven algunos parches del bioma costero.

Manos a la tierra

Para los que quieran aventurarse a aplicar el diseño naturalista en su jardín, la experta comparte una serie de recomendaciones para empezar con el pie derecho.

• El patrón de plantación evoca a las comunidades silvestres, incluyendo diversidad de especies, densidad de plantación y reemplazando la clásica bordura, donde las plantas altas van atrás y las de menor tamaño adelante, por una nueva disposición que plantea ver "a través de".

• Plantar en estratos: cubresuelo, herbácea, arbusto, árbol.

• Favorecer especies que tengan beneficios para la fauna local como alimento o refugio. Evitar especies dobles en las que abejas y mariposas no pueden llegar al polen.

• Controlar la escorrentía del agua de lluvia dentro del terreno a través de canteros que favorezcan la infiltración en la tierra o acumularla para futuro riego.

• Las nativas preferidas por la paisajista son Grindelia orientalis, Dyckia remotiflora var. remotiflora, Andropogon lindmanii. Las tres se encuentran en el listado de Especies Prioritarias para la Conservación del Uruguay del SNAP. Otras igualmente recomendadas son Verbena bonariensis, Petunia axillaris, Sisyrinchium palmifolium, Elionurus muticus, Senecio crassiflorus, Senecio vira-vira, Sorghastrum pellitum, Stipa filifolia, Oenothera sp, Juncus acutus, Androtrichum trigynum, Panicum prionitis, Eryngium pandanifolium, Eryngium elegans, Eryngium sanguisorba, Eupatorium subhastatum, Baccharis trimera (carqueja), Erianthus angustifolius (paja estrelladora), Rumohra adiantiformis (calaguala), Setaria poiretiana (pasto palmera), Monnina cuneata y Eupatorium macrocephalum.

Dónde encontrarlas

El Matorral

Hugo Sierra 099 607 422

(José Ignacio)

Laguna del Chajá

lagunadelchaja.com

Las Landas

laslandas.com

