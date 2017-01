Pampita, la figura del verano en Punta del Este

Alejada del ruido de Buenos Aires, Pampita se instaló en una lujosa mansión en la costa esteña (cuyo alquiler está valuado en US$ 40 mil la quincena) y, además de pasear por la playa, La Barra y Manantiales, se dedicó a alimentar sus perfiles sociales. En Instagram , por ejemplo, donde la mediática tiene más de un millón de seguidores, difundió fotos desde el comienzo hasta el final de su estadía en el este.

"Ahora con Pico (Mónaco) vamos a pasar unas vacaciones juntos, solos, porque a mí no me tocan los chicos en enero. Ya después todo febrero no nos vemos porque él empieza la pretemporada. Después en marzo empieza a viajar otra vez porque tiene que ir a Miami y Houston", contó la modelo al programa, que se emite por canal Trece de Argentina