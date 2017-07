Panadero de Game of Thrones abrió su negocio gastronómico en la vida real

Fuente:

El actor Ben Hawkey interpreta a un personaje secundario de la serie popular Game Of Thrones . Como el joven panadero Hot Pie, Hawkey apareció en siete episodios de la serie, incluyendo el último capítulo de la séptima emitido a la fecha:Tras su regreso a la ficción medieval, los fanáticos de la serie en el Reino Unido pudieron disfrutar de algunos alimentos promocionados por el propio Hawkey, quien entabló una relación comercial con el negocio de reparto de comida Deliveroo para abrir una panadería llamada "You Know Nothing John Dough".El nombre del negocio es un juego de palabras que mezcla la palabra "dough" (masa) con la frase "You know nothing Jon Snow" (No sabés nada Jon Nieve), que hace referencia al personaje interpretado por el actor Kit Harrington."You Know Nothing John Dough" entrega panes al precio de 1 libra con la forma de los lobos que aparecen en Game of Thrones."Los panecillos de Hot Pie de lobos son un favorito para los fans de Game of Thrones, y la gente siempre me está pidiendo el secreto de mi receta ", dijo Hawkey sitio High Snobiety."No puedo compartir eso, pero los clientes de Deliveroo tendrán la oportunidad de probarlos ellos mismos. Ni siquiera tienes que dar un peligroso paseo por el Camino del Rey para visitarlo", bromeó el actor.