Pantalla Uruguay confirmó la fuerte demanda por los ganados de reposición

Hasta la hora 15 de este miércoles Pantalla Uruguay venía concretando una alta colocación de la oferta que integra el catálogo del primer remate virtual de este año, con precios en suba para varias categorías.

El principal motivo de esta firmeza del mercado es el clima favorable para la ganadería, con abundancia de forraje y buena disponibilidad de agua, aunque el mercado de haciendas para faena está operando con precios en baja.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría, considerados al kilo, fueron: terneros entre 140 y 180 kilos US$ 2,10; todos los terneros US$ 2,10; novillos de 1 a 2 años US$ 2,06, US$ 1,52 y US$ 1,74; novillos de 2 a 3 años US$ 1,70, US$ 1,57 y US$ 1,65; novillos de más de 3 años US$ 1,68; y vacas de invernada US$ 1,25, US$ 1,20 y US$ 1,24.

Las hembras: terneras US$ 1,50; terneros y terneras US$ 1,75, US$ 1,46 y US$ 1,59; y vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años US$ 1,725, US$ 1,415 y 1,59.

El remate continúa desarrollándose en la Rural del Prado, con transmisión en vivo por televisión cable e internet. Los interesados en ofertar podrán hacerlo llamando al teléfono 2336 5947, con 10 líneas simultáneas.

Fuente: