Pantalla Uruguay vendió casi toda su oferta de hembras

Se vendió casi toda la oferta de hembras este viernes, en la segunda jornada del remate clásico de fin de mes, que Pantalla Uruguay realizó en la Rural del Prado. En la oportunidad quedaron muy pocos lotes sin venderse, destacándose los precios de los lotes de las dos liquidaciones del departamento de Lavalleja, consignadas al escritorio Fernando de la Peña Negocios Rurales.

En dichas liquidaciones se ofrecieron ganados preñados, vaquillonas, terneras y lanares, que cotizaron a muy buenos precios y dejaron gran conformidad, tanto en las firmas vendedoras como en la empresa consignataria, confirmó Fernando José de la Peña a El Observador.

Esos ganados fueron demandados por compradores que eran fundamentalmente de la zona este, comentó el empresario, quien analizó además que el buen clima, la abundancia de pasto, así como la calidad de los ganados de la oferta, fueron los factores que influyeron en el éxito del remate.

Los precios

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría de hembras fueron: terneras hasta 140 kilos US$ 1,615; terneras US$ 1,86, US$ 1,46 y US$ 1,69; terneros y terneras US$ 1,95, US$ 1,70 y US$ 1,81; vaquillonas sin servicio de 1 a 2 años US$ 1,63, US$ 1,37 y US$ 1,52; vaquillonas sin servicio de 2 a 3 años US$ 1,45, US$ 1,22 y US$ 1,34; vientres preñados US$ 625, US$ 445 y US$ 553; vientres entorados (por kilo) US$ 1,28; vientres entorados (al bulto o por cabeza) US$ 515, US$ 478 y US$ 490. Al cierre de esta edición se vendían las piezas de cría.

Los ovinos: corderos US$ 42; corderos y corderas US$ 45,50, US$ 38 y US$ 40; borregos US$ 1.100; borregas US$ 68, US$ 62 y US$ 66; y ovejas US $75, US $48,50 y US$ 67.

El jueves se remataron las categorías de invernada.

Ganado gordo

Consultado sobre el mercado del ganado gordo, el consignatario minuano indicó que los precios se estabilizaron. El novillo cotiza alrededor de US$ 2,75 por kilo en cuarta balanza y las vacas entre US$ 2,50 y US$ 2,55.

De la Peña opinó que los precios se mantendrán en estos niveles y no consideró que vuelvan a subir, al menos hasta que retornen los equipos kosher a realizar sus tradicionales faenas.

Consideró que si bien hay ganado gordo en los campos, no hay una retención, porque los productores fueron vendiendo con fluidez. También agregó que se está preparando mucho ganado para enviar a frigorífico en las próximas semanas.

