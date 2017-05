Para el gobierno, debate sobre crisis venezolana debe darse en la esfera regional

El representante uruguayo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, embajador Elbio Rosselli, dijo este miércoles que la crisis venezolana no es un tema que esté planteado en la agenda del organismo de seguridad colectiva y señaló que el gobierno uruguayo cree que es mejor que el tema siga en la órbita de las organizaciones regionales.

"Venezuela no es un tema del Consejo y no tiene por qué estar. El Consejo no tomó ninguna decisión (..) Preferimos mantener el tema en la esfera regional", dijo el embajador a la prensa en Nueva York.

Rosselli realizó estas declaraciones al término de una reunión del Consejo de Seguridad a puertas cerradas que había sido solicitada por Estados Unidos para discutir la crisis venezolana.

El representante uruguayo ante el Consejo de Seguridad de la ONU destacó el trabajo que se viene realizando desde la Unasur y la Celac a los efectos de poder contribuir a la resolución del conflicto. Sin embargo, subrayó que la solución depende de los propios venezolanos. En este sentido indicó que confía que si Colombia pudo resolver 50 años de conflicto armado, los venezolanos podrán también recorrer el mismo camino.

Tanto los representantes de Venezuela como los de Bolivia ante Naciones Unidas rechazaron la iniciativa de Estados Unidos y la señalñaron por injerirse en el asunto.

"Rechazamos el intento fallido de Estados Unidos de que Venezuela se vuelva un tema en el Consejo de Seguridad", dijo el embajador de de ese país ante Naciones Unidas.

