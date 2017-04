Para la oposición, gerentes de ANCAP no lograron justificar negocios millonarios con Trafigura

La Justicia indagó este miércoles a dos gerentes de ANCAP en seis horas de audiencia que estuvieron centradas en los negocios del ente con la estatal ecuatoriana Petroecuador y la participación en esos negocios de la empresa Trafigura. Ese capítulo de las denuncias presentadas por cuatro partidos de la oposición era exclusivo del Partido Nacional y Unidad Popular. Una vez finalizadas las audiencias, en las que el fiscal especializado en Crimen Organizado Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu tomaron declaración a los gerentes de Comercio Exterior y Negocios Energéticos, la oposición consideró que ninguno de los dos dio argumentos válidos para justificar que Trafigura interviniera en el negocio entre Petroecuador y ANCAP.

"A nuestro juicio ha quedado sin explicar. Se brindaron explicaciones en relación a por qué Trafigura intervino en la primera parte de ese negocio cuando el petróleo venía a demanda de UTE. Pero luego, cuando esas circunstancia culminó, se siguió trabajando con Trafigura y esa cuestión no logró ser explicada por ninguno de los declarantes", dijo a la prensa el abogado Pablo Donnángelo que representa al Partido Independiente en esta causa. "No sé si generó un perjuicio para ANCAP pero es un negocio millonario en el cual intervino una empresa cuestionada en otros países por su acciones y que terminó, a juicio del Parlamento ecuatoriano, embolsando unos cuantos millones de dólares", agregó.

Por su parte, el abogado del Partido Nacional, Pablo Correa, sostuvo que Trafigura "fue puesta a dedo". "Al no haber un proceso competitivo para ver quién le daba a ANCAP más porcentaje por esa intermediación, no podemos cuantificar cuál fue la pérdida pero potencialmente puedo afirmar que pudo haber una pérdida ya que no sabemos si iba a haber alguien que pagara más", indicó.

Según Correa, "hubo un perjuicio personal para ANCAP" porque "no hubo una garantía, no había nada firmado". "Me podrán decir que no hubo daño pero el riesgo potencial existió", sentenció.

La próxima audiencia está fijada para el lunes 24 de abril y estará centrada en la planta de cal de ANCAP.

