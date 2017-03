Paro en el transporte de carga enfurece a productores arroceros

En Gomensoro, por la ruta 30 a la altura de Artigas, una sola persona trancó el paso de los camiones. "Es una patoteada de la Intergremial, no solo a los productores sino también a los camioneros que acordaron precio y no están pudiendo fletear", dijo a El Observador Ernesto Stirling, gerente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).

Stirling afirmó que la tradición del sector productivo "ha sido negociar directamente con los fleteros y no a través de intermediarios" y agregó que el reclamo no tiene que ser a su sector.

El presidente de la ITPC, Mauro Borzacconi, señaló que "las dinámicas del transporte han cambiado mucho en los últimos años. Una cosa era el país trabajando a pleno, donde faltaban camiones y choferes y otra es esta realidad donde hay camiones parados, choferes sin trabajo y cuentas sin pagar". Borzacconi indicó que los productores están pagando entre 30% y 60% menos que los precios fijados en la última zafra.

Stirling respondió que "si quieren reclamar el costo país, le erraron". "No es a nosotros. El sector productivo no aguanta ningún costo más", agregó. El vicepresidente de ACA, Alfredo Lago, también se mostró sorprendido por la medida. "Nos llama poderosamente la atención esta actitud de no transportar arroz por un tema de tarifas", declaró esta mañana en radio Carve , y coincidió con Stirling en que la crisis del sector arrocero impide incrementar los beneficios a los transportistas.

Lago dijo que hay un "problema de viabilidad" y agregó que las tarifas del transporte de arroz son más altas que las de otros productos como la madera o el ganado . "Para el arroz la tarifa es de US$ 0,20 por tonelada por kilómetro mientras que en la forestación es US$ 0,10 y el transporte de ganado está entre US$ 0,12 y US$ 0,13", afirmó. Stirling, por su parte, aseguró que "eso que están diciendo de que del transportista de arroz es un sueldo de hambre es una reverenda mentira".