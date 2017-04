Partido de la Gente propone agravar penas por homicidio de niños

En la exposición de motivos, los diputados plantean que así como el femicidio agrava las penas para los asesinatos de mujeres por considerárselas vulnerables a delitos , "tratándose de menores de 13 años, que no han dado motivos de provocación a los agentes del delito, se entiende que los mismos se ubican asimismo en un grupo de alta vulnerabilidad lo que hace pertinente el agravamiento de las penas".

Proponen entonces incorporar al artículo 312 del C ódigo Penal el siguiente artículo: "Sobre la persona de un niño o niña menor de 13 años en cuanto este no hubiera desarrollado o participado previamente en un acto de provocación contra el autor del hecho". En esos casos, dice el texto, "no corresponde el agravante atento a que en la iniciación de los actos ilegítimos estuvo presente la participación directa" del niño.