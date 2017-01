Una pareja de turistas alemanes denunció que un taxista les robó parte de sus pertenencias y les cobró $ 1.500 por un viaje desde Tres Cruces a la zona del Puertito de Buceo. El taxista, Osvaldo Vera, se enteró de la denuncia porque el caso fue dado a conocer el jueves pasado por el diario El País. Reconoció a la pareja y se presentó ante la seccional 14, donde fue conducido a declarar ante la jueza penal Adriana de los Santos, que investiga el caso. A su vez, la Policía allanó el domicilio del taximetrista.

Los alemanes también declararon y se reunieron con integrantes de la patronal del taxi, que les mostraron fotografías de taxistas para ver si reconocían al supuesto ladrón.

Esta tarde, Vera citó a una conferencia de prensa para dar su versión y quien primero tomó la palabra fue Óscar Dourado, expresidente y asesor de la patronal. Dourado dejó claro que el taxista involucrado tiene el total respaldo de la "familia del taxi".

"Es un excelente trabajador, un buen padre de familia. En tres oportunidades ha devuelto cosas que los pasajeros se olvidaron en el taxi, en forma voluntaria, sin que se le pidiera. Estamos ante un ciudadano responsable. Quedó en medio de un malentendido pero no se hace ver que él ha tenido un mal proceder", dijo a los periodistas.

Vera remarcó que no cobró $ 1.500 como declararon los alemanes, ni "salió disparado". Los alemanes habían dicho a El País que les robaron una laptop, dos Ipad y un maletín. El taxista afirmó que "no había ninguna mochila" sino "solo bolsas de supermercado". "Yo solamente fui a levantar a esas personas, con mucha dificultad (por el idioma) los llevé. Ya he llevado muchos extranjeros, ellos me dijeron Atlántico, Punta del Este, agua, con mucha dificultad. No los entendía y cuando les dije Avenida Italia me dijeron que sí", contó en la conferencia.

Dourado indicó que el caso "conmovió a la familia del taxímetro" y que, a pedido de Vera, pondrán a su disposición un abogado para tener asesoramiento legal. El expresidente de la Patronal destacó que si bien el caso "ocurrió el sábado 14 a la hora 17.30, fue denunciado a la Policía el lunes".

