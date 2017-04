"Estuve diez días allá encerrado en una cárcel donde no se puede salir, donde no hay luz, donde no hay nada. Veinticuatro metros cuadrados, 16 personas y un arroz y un poco de carne podrida y ya está", contó.

Pérez fue detenido luego de que el Servicio de Inteligencia Bolivariano encontrara cocaína en su valija. Sin embargo, el periodista aseguró que en el aeropuerto le "sembraron" la valija.

"Yo no vi la valija bajar del avión. Me dijeron 'vení acá', me hicieron sentar cerca de la aduana, el avión se fue y dos horas después me preguntaron para revisar la valija. Capaz alguien me las puso en el hotel pero me imagino que fue en esas dos horas que me sembraron la valija", expresó.

"El tema de la cocaína en la valija todo estaba muy arreglado, cada uno sabia lo que tenia que hacer o sea que no es la primera vez que lo hacen, no es la ultima que lo van a hacer, pero capaz que lo hacen también para otras personas que no son periodistas. Estaba muy bien hecho", agregó.

Los días que Pérez estuvo en Venezuela filmó situaciones en la frontera de personas que mueren por desnutrición y hospitales que no tienen medicamentos. En ese sentido, opinó que su detención fue usada como "ejemplo" para que otros periodistas no vayan a Venezuela.

"En la frontera filmé gente que estaba desnutrida, que no tiene nada para comer, una familia en la que dos hijos murieron de hambre y una mujer de 1.70 metros que pesaba 33 kilos. Mostré los hospitales donde los médicos no tienen nada. Hay países donde pasa y podes mostrarlo pero allá no quieren que muestres nada", indicó.

"No quieren mostrar las cosas. Pienso que este país se esta poniendo como si todos los que vienen de afuera son enemigos, como Corea del Norte", agregó.