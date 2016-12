Piden libertad para cinco hinchas procesados por tomar refrescos robados en el clásico

Los abogados de cinco de los siete hinchas de Peñarol procesados con prisión por el juez Gustavo Iribarren por el delito de receptación, luego de haber subido fotos a redes sociales consumiendo latas de refresco Coca Cola que habían sido robadas por otras personas en la tribuna Ámsterdam en la previa del clásico, pidieron este lunes la excarcelación de los jóvenes.

Diego Moreira, defensor de oficio de tres de ellos, informó a El Observador que el fiscal Juan Gómez dio el visto bueno al pedido de libertad de los procesados. Uno de los defendidos por Moreira se encuentra en la cárcel de Salto y los otros dos en la de Fray Bentos.

El fallo de Iribarren había sido cuestionado por abogados penalistas, que opinaron que enviarlos a la cárcel era una sentencia "llamativa" motivada por la "presión social". En esa oportunidad, Moreira sostuvo que estaba de acuerdo con la tipificación del delito pero no con la medida aplicada, especialmente porque se trataba de personas que no tenían antecedentes y era la primera vez que pisaban un juzgado. El abogado ya había adelantado que no apelaría sino que pediría la excarcelación.

