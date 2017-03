Piden que Inteligencia acceda a Whatsapp "para que los terroristas no puedan esconderse"

En unas declaraciones a la cadena británica BBC, la ministra consideró "totalmente inaceptable" que servicios de WhatsApp ofrecen un sistema de cifrado que impide a los agentes de inteligencia conocer los mensajes que se envían los terroristas.



Rudd se refirió a WhatsApp tras revelarse que el agresor del atentado de Londres del miércoles, Khalid Masood, utilizó esa plataforma de mensajes poco antes de arrollar con su vehículo a los viandantes que estaban en el puente de Westminster, pero los servicios secretos no pueden saber con quién se comunicó.



"Es totalmente inaceptable, no debería haber lugar en el que los terroristas puedan esconderse. Tenemos que estar seguros de que organizaciones como WhatsApp, y hay muchas otras como esa, no faciliten un lugar secreto para que los terroristas se comuniquen entre ellos", subrayó la titular de Interior. "

Tenemos que asegurar -puntualizó- que nuestros servicios de inteligencia tengan la capacidad de acceder" al WhatsApp.



La ministra hizo estas declaraciones después de que la Policía informase hoy de que Masood actuó solo y de que no hay datos que sugieran que haya más complots terroristas.



Cuatro personas murieron y 50 resultaron heridas en el ataque ante el Parlamento británico.



Las fuerzas del orden tratan de establecer si Masood actuó inspirado por propaganda terrorista.



El autor del atentado, cuyo nombre de nacimiento era Adrian Russell Ajao, era británico de 52 años, nacido en el condado de Kent (sureste de Inglaterra), con historial delictivo y antecedentes penales por agresión violenta y posesión de armas.