Plazarural rematará 14.124 vacunos los días miércoles 8 y jueves 9

Plazarural rematará 14.124 vacunos y 1.353 lanares en su 176ª edición, actividad que será la primera del año 2017 para el consorcio, los días miércoles 8 y jueves 9 en el hotel Cottage. Se trata de una oferta muy voluminosa en un momento de escasez, cuando la demanda es muy superior dado el contexto climático muy favorable, con abundancia forrajera.

Esto fue destacado en la conferencia del consorcio realizada este viernes en la sede de la Cámara Mercantil de Productos del País. Serán dos jornadas intensas, que comenzarán a la hora 9.30. El primer día rematarán los ganados de invernada y el segundo ovinos y hembras.

El presidente de Plazarural, Ricardo Stewart, destacó que el remate tendrá una oferta 20% superior a la de febrero del año pasado. Por su parte, otro de los integrantes de la firma, Fernando Indarte, dijo que Plazarural es el mejor lugar para comprar y vender ganados de reposición, y prueba de ello es la alta oferta consignada para este remate.

También participó de la conferencia Carlos de Freitas, integrante de Plazarural y además presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, quien señaló que los negocios por novillos gordos se hacen a precios que se ubican entre US$ 2,90 y US$ 3 por kilo en cuarta balanza. Además destacó el alto volumen de faena y consideró que no habrá una aparición abrupta de la oferta de ganado gordo en las próximas semanas.

En la conferencia también se anunció que el miércoles, al concluir la actividad, entregarán los dos tractores John Deere a los ganadores de los sorteos realizados en diciembre. Plazarural también planifica premiar a sus clientes que compren y vendan ganados durante los remates de 2017.

Los negocios en Plazarural se realizan con financiación de 90 días para casi todas las categorías y de 180 días para los vientres preñados. Además, estarán disponibles las líneas de crédito del Banco República, que podrán extenderse hasta 4 años. Los interesados en operar a crédito deberán realizar el trámite correspondiente con anticipación en cualquiera de las sucursales del banco.

El remate se transmitirá en vivo por la señal de Campo TV y también por internet en www.plazarural.com.uy, lo que permitirá a los interesados realizar ofertas a distancia, llamando al teléfono 0800 8122 o a los celulares de los consignatarios a cargo de cada lote.

En la web de la firma los interesados ya podrán encontrar los lotes con toda la información, para que puedan realizar sus preofertas y en caso de comprar accederán a importantes descuentos en los gastos del remate.

