Plazarural vendió 5.303 terneros a US$ 2,12 de promedio por kilo

Plazarural comercializó 5.303 terneros a un precio promedio que al kilo en pie se ubicó en US$ 2,12 (US$ 363,53 por cabeza), en el remate ganadero que comenzó este martes y que concluirá este miércoles en el hotel Cottage.

Esa fue una categoría muy numerosa de la oferta, que en total supera las 21 mil cabezas. Los terneros se destacan no solo por el gran volumen, sino también por la calidad y por el peso de los animales.

Por los lotes sin castrar operaron empresas que compran haciendas para la exportación de ganado en pie, confirmó a El Observador el presidente de Plazarural, Ricardo Stewart.

Después de los terneros se ofrecieron los novillos de 1 a 2 años, que también se comercializaron de buena forma y luego el remate continuó con los novillos de 2 a 3 años, que se comercializaron en un alto porcentaje, a buen ritmo y precios muy satisfactorios.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: 5.303 terneros US$ 2,40, US$ 1,90 y US$ 2,12 (US$ 363,53 al bulto); 2.322 novillos de 1 a 2 años US$ 2,00, US$ 1,60 y US$ 1,71 (US$ 521,81); y novillos Angus de 1 a 2 años US$ 1,68, US$ 1,65 y US$ 1,65 (US$ 636,67).

El remate de Plazarural, donde se destaca la propuesta Plaza Angus, continuará este miércoles desde la hora 9 con las categorías de hembras.

"Tenemos buenas expectativas, hay interés de gente que realizó preofertas y que consultó por las categorías que se rematarán este miércoles. Esperamos buena demanda y precios conocidos, con un mercado fluido", comentó Stewart.

La comercialización se transmite en vivo por televisión cable y por internet en www.plazarural.com.uy. Los interesados en realizar sus ofertas a distancia pueden realizarlas llamando al teléfono 0800 8122 o a los celulares de los consignatarios que integran la firma, números que se publicarán en pantalla durante la transmisión.

Fuente: