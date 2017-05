Población de perros y gatos se aproxima a la de ciudadanos

Estudio detectó que en el país hay 1.742.000 perros y 687.000 gatos, pero no considera a los "callejeros"

En Uruguay hay 1.742.000 perros y 687.000 gatos, en lo cual no se contempla el volumen de animales sin dueño o callejeros. Esa superpoblación, especialmente la canina, es considerada por una de cada tres personas como un problema "muy grave", cuya solución para el gobierno pasa por ordenar e intensificar las castraciones, identificar a los ejemplares y relacionarlos con un responsable y a los que no tengan dueño capturarlos y darles como destino un refugio.

La información fue divulgada este miércoles, en la sala de conferencias de la Intendencia de Durazno, donde se presentaron los datos principales de un estudio de cuantificación y caracterización de la población de perros y gatos hogareños, elaborado especialmente para la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba).

Allí Enzo Benech, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y presidente de Cotryba, precisó que si bien la responsabilidad de orientar esta herramienta de promoción de la tenencia responsable y el bienestar animal (la Cotryba) está en manos del ministerio, "es un trabajo en conjunto" con los ministerios de Salud Pública y del Interior y con el Congreso Nacional de Intendentes.





"Soluciones mágicas no tenemos"

"Soluciones mágicas no tenemos", dijo Benech, quien añadió que la solución a la problemática de la superpoblación de perros "no será rápida", tras ser consultado sobre los perjuicios y daños que generan, especialmente en el medio rural, los perros que no tienen dueño. Lo que sí hay es "voluntad de trabajar en esto que estaba sin control", complementó.

El estudio detectó que el 72% de los hogares en Uruguay –es decir, 882 mil– tiene un perro y/o un gato, el 67% tiene al menos un perro, el 28% tiene al menos un gato y hay un 23% que tienen al menos un perro y un gato a la vez.

El análisis consideró un escenario de 2,6 millones de personas mayores de 18 años en el país, lo cual involucra 1,2 millones de hogares en los que hay perros y/o gatos, en el marco de una encuesta realizada en marzo pasado a 1.600 personas, en forma aleatoria, vía celular y a nivel nacional.

El 85% de los encuestados estima que la superpoblación canina es un problema grave o muy grave.

Santiago Peyrou, director de laboratorio de metodología de Equipos Consultores, responsable del estudio, mencionó que consultados sobre la situación de los perros sueltos en la vía pública, el 85% dijo que era grave (51%) o muy grave (34%), el 12% que era poco grave, el 2% que era nada grave y el 1% no sabe/no contesta (ns/nc).

Además, el 41% indicó que dada esa situación de perros sueltos vio afectado su comportamiento en la vía pública, por ejemplo a la hora de cruzar la calle; el 58% dijo que no y el 1% ns/nc.

Los accidentes de tránsito son, para los encuestados, el principal problema relacionado con perros callejeros.

En relación al tipo de problemas relacionados con los perros callejeros, el 34% mencionó a los accidentes de tránsito, el 26% la agresividad y ataque de los perros, el 20% el riesgo para el propio animal, el 11% la suciedad en espacios públicos, el 8% la transmisión de enfermedades a las personas y el 1% ns/nc.

El 48% de los encuestados opinó que la solución a la superpoblación canina es la castración masiva.

Cuando se consultó a los encuestados sobre eventuales soluciones, el 48% mencionó las castraciones masivas, el 20% la captura y envío a refugios, el 16% regular la población a nivel doméstico, el 8% la captura y envío a perrera, el 5% regular la venta y el 2% ns/nc.

El 31% de las personas encuestadas para la Cotryba reveló que fue mordida por un perro.

Sobre consecuencias de la existencia de la problemática de perros sueltos, el 68% respondió que no había sido mordido por un perro, pero el 31% admitió haber sido mordido (el 14% por un perro suelto, callejero y/o desconocido, el 13% por un perro conocido y el 4% por el perro propio).

Otro dato divulgado es que en los hogares en los que están estos animales en el país hay 2,12 perros por hogar y 1,98 gatos por hogar, en promedio.

Sobre los perros que hay en los hogares, se detectó que hay igual cantidad de machos y hembras; que un 47% son perros cruza, un 11% Caniches, 6% Pastor Alemán, un 5% Cimarrón o Labrador y un 4% Pitbull; que el 56% pesa menos de 20 kilos; que la edad promedio de los perros es 5 años y su antigüedad promedio en el hogar también es de 5 años; y que el 44% de los perros fue un regalo, un 20% fue encontrado abandonado, un 15% fue comprado, un 11% adoptado y un 9% cría de un animal de la casa.

También se detectó que apenas el 34% de los perros está castrado y que en la población de hembras la mitad está castrada y en los machos eso alcanza a apenas el 17%.

Otros datos obtenidos indican que el 21% de los perros, machos y hembras, han tenido cría, siendo el promedio de puesta en cría igual a uno, y que en el 68% de los casos en que el perro tuvo crías las mismas fueron regaladas, en tanto que el 13% quedó en la casa.

En relación a aspectos relacionados con la tenencia de los animales, se indicó que cerca de la mitad de los hogares controla a su perro con el veterinario esporádicamente, el 37% solo cuando pasa algo y el 10% nunca. El resto de los hogares lo hace al menos una vez al año.

El 66% de los perros en los hogares son alimentados con ración, se indicó.



Un 84% de los hogares tienen a sus perros sueltos dentro del hogar y un 96% le da la oportunidad diaria de estar al aire libre. Además, el 32% de los hogares saca a pasear diariamente a sus perros, pero en el otro extremo el 35% nunca lo hace. En ese sentido, el 45% de esos paseos se hacen llevando al perro con correa y el 35% sin correa.





Hay "escasos recursos"

Benech dijo que, cuando se comenzó a trabajar en esta temática que antes estaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura parecía "elemental" disponer de "un buen diagnóstico de la situación", porque no había información, para lo cual se destinaron algunos de los "escasos recursos" disponibles, incluso mencionó que hasta ahora han sido apenas $ 1,5 millones. También anunció que habrá otros estudios, este no será el único.

Benech admitió que "tenemos una superpoblación de perros" y que se decidió a nivel de la Cotryba, que lleva un año y medio de trabajo apenas, priorizar esa temática y comenzar a resolver problemas que son "muy complicados", en una problemática que incide en toda la sociedad y que requiere de soluciones interinstitucionales y que no se resuelven en Montevideo, sí en todo el país, por eso incluso la instalación de las Comisiones Departamentales de Cotryba y la presentación del informe en este caso en Durazno.

Cotryba ya recibió más de 1.000 denuncias de daños o perjuicios relacionados con los perros.

El subsecretario del MGAP destacó el valor de promover acciones de fiscalización y sanción, cuando correspondan. Es más, resaltó que ya se han aplicado sanciones, por montos trascendentes, en el marco de la recepción ya de más de 1.000 denuncias.

En relación a la población excesiva de perros (en la encuesta, vale precisar, no se tiene en cuenta al número de perros "callejeros", dato que está pendiente de obtener), "el control de la natalidad" es una de las herramientas que permitirán ir solucionando la adversidad, de la mano de políticas articuladas. Se han activado análisis para saber cuántas castraciones deberían efectuarse para primero controlar la población y que luego la misma descienda. También se ha iniciado una acción para promover el chipeado obligatorio de los perros en un desarrollo similar, mediante lectores, a la actividad con los vacunos. También se promoverá la identificación de los perros con un dueño responsable. También indicó que, a propósito de los perros callejeros, "los refugios están llenos" y que se precisa una política de adopción y también avanzar en la educación de la población.





Perros sueltos: "sacarlos de circulación"

Benech mencionó que los daños que originan los perros sueltos en las majadas y la problemática de los perros utilizados en cacería son dos de los problemas que hay que resolver.

"Si hay perros sueltos que no tienen dueño va a haber que sacarlos de circulación", dijo, a la vez que señaló que hay muchos de esos perros que tienen dueño, pero estos no asumen esa condición.

