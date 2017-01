Poca operativa local por lanas y firmeza internacional

Fuente:

El Indicador de Mercados del Este (IME) disminuyó seis centavos en el tercer remate semanal, a US$ 10,79 por kilo base limpia, y mantiene la firmeza con que empezó el año, luego del receso. Sin considerar el segundo remate de esta semana, es el mayor valor desde abril de 2013.El dólar australiano se fortaleció frente a la semana anterior 0,8% cotizando a AU$ 0,752 por dólar. A su vez el indicador en moneda local también se incrementó 0,8%, hasta AU$ 14,34. La oferta alcanzó a 56.077 fardos y se colocaron 50.191. Hubo un rechazo de 10,5%, ocho puntos porcentuales mayor a la semana anterior, en que solo se rechazaron 2,1% del total. Lanas de 21 micras disminuyeron su valor 0,6% a US$ 11,10 y las de 28 micras lo elevaron 0,6% a US$ 5,00 por kilo. Los remates en Australia siguen la próxima semana con 47.159 fardos estimados.En el mercado local prácticamente no hay operaciones y se mantiene la misma tendencia que la primera mitad de la zafra: hay mayor interés por lanas finas acondicionadas. Un volumen muy importante de lanas finas ya se vendió.En cambio, queda mucha lana Corriedale sin vender. La mayoría de las ventas se realizaron por necesidades financieras, porque el precio no conformaba. A esta lana en manos de productores hay que sumar el stock que tienen algunas industrias, que están sin pasar precio, debido a la incertidumbre sobre cuando se reactivará la demanda internacional.La referencia para lanas Corriedale se ubica en US$ 2,50 sin acondicionar, grifa celeste US$ 2,70 y verde US$ 2,90; y las Merino entre US$ 6,00 sin acondicionar, US$ 6,50 la celeste y US$ 6,60 la grifa verde.