Polémica por construcción de complejo logístico en el puerto

El ministro de Transporte, Víctor Rossi , compareció este miércoles ante la Comisión de Transporte de Diputados para dar explicaciones sobre la construcción de un complejo logístico autorizado hace diez años y que todavía no se ha concretado. En la comisión, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini recordó que la Administración Nacional de Puertos (ANP) autorizó a la empresa Lobraus Puerto Libre, Logistics Brazil United States a construir un emprendimiento logístico –que entre otras obras preveía una torre de 22 pisos– dentro del puerto de Montevideo.





Gandini recordó que seis años después, en 2013, la ANP resolvió adjudicar a Lobraus la concesión del área y depósito solicitado por 30 años con la obligación de construir ese complejo.

"Como requisito previo a la firma del contrato, el pliego establecía la acreditación de créditos disponibles por un monto no inferior US$ 10 millones . Así que la empresa tenía que acreditar que disponía, no de ese capital, pero sí de los créditos para esto", indicó Gandini, según consta en la versión taquigráfica de la comisión.





La empresa terminó presentando el 28 de diciembre de 2015, dos cartas bancarias por US$ 5 millones cada una, con la fianza de una empresa constructora. Eso ocurrió luego de varias intimaciones de la ANP para que se cumpliera con lo establecido. El diputado expresó que ahora lo único que quiere construir Lobraus es un galpón.





En respuesta , el ministro Rossi señaló que el tema de Lobraus "es un proceso que nos preocupa, porque lo vimos nacer y estamos bastante atentos al desenlace que se apresta a tener en poco tiempo".

"Nada indica que no empiecen por el galpón; es más, hasta es lógico que comiencen por ahí. Pero aun el galpón tiene problemas y no se ajusta estrictamente al proyecto original y eso genera una suerte de idas y vueltas", dijo el jerarca.





En ese sentido añadió que "lo que sucede es que hay informes técnicos, discusiones, opiniones, se va para atrás, para adelante y, lamentablemente, por lo menos en algunas partes del Estado, los expedientes nos absorben, nos consumen un tiempo que por cierto desespera. Pero este es un asunto que estamos mirando".

