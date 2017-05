Polémica reducción de condena a preso por violación de DDHH

Estatuto de Roma

La Corte Suprema de Justicia de Argentina aplicó ayer un polémico beneficio penitenciario derogado en 2001 y conocido como el "cómputo del 2x1" para rebajar la pena de una persona condenada por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983).La sentencia, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos contra cinco personas en una cárcel clandestina que funcionó dentro de un hospital público durante el régimen militar.La decisión del máximo tribunal judicial declaró aplicable la ley 24.390, conocida como "2x1", que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, pero no obstante la defensa reclamó su aplicación y la Corte hizo lugar a su pedido.La ley establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de dicho plazo cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena.Muiña fue condenado por un tribunal federal de Buenos Aires en una causa en la que el último dictador de Argentina, el exgeneral Reynaldo Bignone, fue sentenciado a 15 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de al menos 15 personas, seis de las cuales forman parte de la lista que estima en 30.000 a los desaparecidos que dejó la represión del régimen.Después de que la condena se hiciera firme en setiembre de 2013, el tribunal realizó el cómputo de detención y de pena de Muiña, determinando, con base en dicha ley, que esta vencería el 11 de noviembre de 2016, lo que fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal.El cálculo fue anulado en marzo de 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso realizar un nuevo cómputo al considerar que la norma era inaplicable en esta causa, algo que fue apelado por la defensa del condenado ante la Corte, que, finalmente, este miércoles consideró que debía aplicarse el procedimiento original.En la sentencia, los dos jueces que votaron en contra insistieron en que esta reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.Sin embargo, el resto de los magistrados manifestaron que "debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad", ya que, destacaron, la solución que propugnan es "aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad".En ese sentido, hicieron referencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o al Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia que, según apuntaron, reconocen el carácter imperativo de la aplicación de la ley penal más benigna para el condenado.Finalmente, consideraron que la mejor respuesta que una sociedad "respetuosa de la ley" puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera "de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba" es el "estricto cumplimiento" de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, lo que, en su opinión, exigía realizarse en el caso de Muiña.Las repercusiones al fallo no se hicieron esperar. A las críticas de las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se sumó por ejemplo el partido Frente Renovvador, liderado por el excandidato a la presidencia, Sergio Massa, consideró que el ffallo es un "pésimo mensaje para la sociedad"."Rechazamos el 2x1 en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad", dijo ese partido en un comunicado, cercado al gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión en diciembre de 2015. La dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que no existe "independencia" en la Corte y que su decisión "es una estafa moral a la sociedad"."Es un día con noticias nefastas". Con esa frase, "Taty" Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, criticó fuertemente ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el cómputo del "2 x 1" en una condena por delitos de lesa humanidad."Están basureando la memoria de nuestros hijos", sostuvo, según informó el diario Clarín de Argentina. Almeida, al igual que Estela de Carlotto, criticó al Poder Ejecutivo, y en especial contra el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a pesar de su voto en contra de la medida."Esta nueva determinación de Lorenzetti es demostrar la violación a los derechos humanos, que hace la justicia", dijo a C5N, "(El fallo) está dentro del entorno de este gobierno, donde quieren borrar la memoria y favorecer a los genocidas. Es lamentable", lanzó la activista en favor de los derechos humannos.La Corte Suprema declaró aplicable el cómputo del "2 x 1" en una condena por delitos de lesa humanidad.Almeida manifestó que el fallo de la Corte es contrario a lo resuelto en materia internacional."Esto no es una cosa de la Argentina; son delitos de lesa humanidad, no tienen prescripción, no son amnistiables. Es una decisión de tribunales internacionales. Acá parecen ser que no les importa: están basureando la memoria de nuestros hijos". De Carlottom, de Abuelas de Plaza de Mayo, le apuntó al gobierno por el fallo: "Son ladrones y mala gente".