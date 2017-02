Políticos e intelectuales uruguayos firman carta en defensa de México ante Trump

Fuente: EFE

Un grupo de intelectuales uruguayos firmaron una carta en solidaridad con México y para mostrar su "indignación" hacia la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer un muro en la frontera con ese país, dijo la exvicecanciller uruguaya Belela Herrera, una de las signatarias."Mi postura es de solidarizarme con el pueblo de México y también indignarnos frente a esta idea de este señor, Trump, que quiere separar estos dos pueblos que siempre han estado muy unidos", aseveró Herrera, reconocida activista por los derechos humanos Explicó que esa "indignación" proviene de que Estados Unidos "se ha enriquecido" mucho con el idioma de los mexicanos, su trabajo e investigación y en general de "todos los aportes de los mexicanos" que llegaron a su vecino del norte.Herrera también comentó que "hay gente que esta muy indignada" con la actitud del presidente de México, Enrique Peña Nieto."Porque está un poco sumiso, no se ha revelado francamente contra esta actitud tan soberbia y prepotente y arrasadora de este señor (Trump)", afirmó.La carta fue suscrita, además de por Herrera, por el exministro de Industria uruguayo Roberto Kreimerman, el historiador Gerardo Caetano, el exembajador de Uruguay ante Aladi y Mercosur Gonzalo Rodriguez Gigena, y por el economista uruguayo José Manuel Quijano, entre otros."Yo creo que todos tendríamos que unirnos, toda la América Latina en esta misma actitud, porque nosotros somos latinoamericanos, pertenecemos a las Américas y esto no puede estar parado", expresó Herrera.Por su parte, Quijano, en una entrevista con El Espectador, señaló que "el tono, la forma y el trato" que se percibe en el discurso y en los escritos de Twitter de Trump generaron "cierta indignación" y que con la carta lo que se pretende es decir que eso "no es tolerable".Además, recalcó que "en el caso de México hay insultos a la población mexicana, comportamientos xenófobos y racismo de por medio"."Hay frases que están dichas ahí, en su Twitter o en sus discursos , que no son tolerables en América Latina", reiteró."La percepción que uno tiene es que mucho del efecto dañino que está sufriendo México es resultado de cómo Trump trata y maneja ciertos temas que son muy delicados y habría que manejarlos con mucho cuidado en la política internacional", continuó Quijano.El economista uruguayo sostuvo que esos ataques a "diestra y siniestra" por parte de Trump son los que están escuchando en los últimos tiempos y que eso "abarca también no solamente a México, sino al trato que ha recibido también Europa"."Lo dice de tal manera que lo hace público por Twitter de una manera realmente no profesional, de una manera que provoca daño, genera expectativas adversas para México y a nosotros nos pareció que era indignante", añadió."Sus agresiones, inadmisibles todas, nos duelen en particular cuando han sido dirigidas hacia uno de los más generosos y uno de los más distinguidos países de la región. Hablamos de México, a quien tanto debemos y admiramos", concluyó Quijano.