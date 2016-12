"Hasta el Estado, el gobierno presionó a Nacional y a Peñarol en su momento para que no estuviéramos en contra de la firma de los derechos" de televisación entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Empresa Tenfield, aseguró el viernes el expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón.

A partir de esa afirmación, surgieron reclamos de varios políticos que exigen explicaciones del gobierno sobre el tema y reclaman que investigue la Justicia.

Vea Alarcón: "El gobierno presionó para que no estuviéramos en contra de la firma de derechos"

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, indicó que las declaraciones de Alarcón "son muy graves". "Si el gobierno operó a favor de una empresa concreta se llama corrupción en cualquier parte del mundo. Es un tema que tendrá que estudiar la Justicia, debería haber algún fiscal que actuara de oficio porque es un escándalo", agregó.

Por su parte, el senador nacionalista, Luis Lacalle Pou, indicó que las acusaciones fueron realizadas durante una entrevista por lo que se deben comprobar los hechos. "Seguramente un fiscal deba actuar de oficio", sostuvo.

En tanto el senador por el Partido Colorado, José Amorín, dijo que "si es cierto, notoriamente está mal. El gobierno no se puede meter en negocios para beneficiar a un privado". Por otro lado, criticó la actuación de los clubes de "ceder ante las presiones del gobierno". "Me parece mal que no haya salido nadie a decir (que habían recibido presiones) y que por lo tanto no podía ser válido".

El expresidente de Nacional relató que fue una reunión en la que se les dijo "firmen". En la misma no estaba presente el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, como representante del Estado, sino el ministro del Interior Eduardo Bonomi. También dijo que el expresidente y senador José Mujica participó.

En ese sentido, el diputado Jaime Trobo del Partido Nacional realizará un pedido de informe al Ministerio del Interior para conocer los detalles de las reuniones en las que el gobierno presionó a los clubes para que firmaran la conceción de derechos a Tenfield.

"Las revelaciones de Alarcón son gravísimas, no pueden pasarse por alto. Si Mujica o Bonomi no ofrecen explicaciones, el aire de sospecha que existe sobre el gobierno pasado se agranda", manifestó.

"Espero que el Ministro del Interior tan habituado a conferencias de prensa, informe a la ciudadanía lo antes posible sobre sus actos, la motivación y los intereses que representó. Y no puede escudarse en que son hechos pasados, el es ministro del Interior desde el primer día del gobierno de José Mujica y ha continuado siéndolo hasta hoy ininterrumpidamente", agregó.

