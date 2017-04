Polo Oeste: nueva alternativa para tercerizar depósitos

"En el futuro, cada vez más empresas van a tercerizar los servicios de logística". Veronique Kerstenz, gerenta general de Katoen Natie Logistics

US$ 70 millones fue la inversión estimada para la concreción de este parque logístico, producto de la sociedad entre Katoen Natie y Frigorífico Modelo.





Deposito Unilever El pabellón de Unilever fue construido a medida de la empresa

Hacia el este de Montevideo, la ruta 101 se ha convertido en un corredor logístico conformado por varias empresas que decidieron instalar allí sus depósitos y centros de distribución. Ahora, hacia la zona oeste de la capital, otro punto está despertando el interés logístico de las compañías en las cercanías a Paso de la Arena.En Camino Bajo de la Petisa, a metros de la Ruta 1, comenzó a construirse en el año 2012 el Polo Oeste , un parque logístico y de servicios que ofrece centros de distribución –que se arriendan con un sistema de llave en mano–, servicio logístico a nivel de pallet y otras opciones según la necesidad de cada compañía. El emprendimiento es desarrollado conjuntamente entre Frigorífico Modelo Katoen Natie , y cuenta con 74 hectáreas, con más de 80.000 metros cuadrados de instalaciones techadas.La semana pasada se presentó la primera parte de las obras terminadas junto al centro de distribución de Unilever, el primer cliente de Polo Oeste, que ocupa 18.000 metros cuadrados en los que la compañía se instaló en enero de este año).El gerente de Proyectos de Frigorífico Modelo, Agustín Fernández , explicó la necesidad de generar una alianza con el operador logístico belga. "Surge en 2012, aunque venía con anterioridad, con gente de la empresa que había visto el predio tiempo atrás y le pareció un buen lugar para desarrollar infraestructura logística, con centros de distribuciones u otros lugares relacionados con cargas", explicó. Frigorífico Modelo tiene su espacio reservado en el parque, pensando en la expansión de las cámaras de frío y en brindar servicio de pallets.Según explicó Fernández, los depósitos fueron pensados a impulso de una necesidad presente en el mercado. "Es necesario descongestionar la ciudad a partir de un planteo de la Intendencia de Montevideo, y tratar de que las empresas se instalen en la periferia", recordó. Además, el interés de tener todas las cargas en un mismo lugar, pero de forma tercerizada, es otro de los puntos a favor para la ejecución de este parque."Las empresas, especialmente las multinacionales, están tomando conciencia de la importancia de tercerizar la logística para concentrarse en su negocio. De esta forma minimizan costos y dejan en manos de expertos en logística esta área", precisó.Por su parte, la gerenta general de Katoen Natie, Veronique Kerstenz , comentó que con la sociedad con Frigorífico Modelo comenzó a operar en Uruguay Katoen Natie Logistics, que ofrece servicios logísticos en el Polo Oeste. Se trata de una unidad de negocios que la compañía trabaja a nivel mundial y que comenzó a funcionar el año pasado."En el futuro, tercerizar la construcción del deposito y la logística va a ser algo que la mayoría de las empresas va a hacer, y ahí es donde tenemos oportunidad con la alianza generada con Polo Oeste", explicó.Además de Unilever, que ya se instaló en el parque, otras firmas como Sodimac y Conaprole mostraron su interés por contratar los servicios de Polo Oeste, y se instalarían cuando culmine la concreción del segundo depósito, a fines de este año."La idea es tratar de ofrecer el servicio a varios clientes, y quizás se pueda utilizar como depósito fiscal, aunque aún no tenemos clientes en ese sector", dijo Kerstenz.Por su parte, Fernández comentó que la alianza con Katoen Natie resulta relevante porque la empresa es "un socio interesante, ya que por más que en Uruguay se lo conoce como operador portuario, a nivel mundial es un operador logístico"."Hay muchos tipo de empresas que pueden instalarse en el parque" dijo Fernández. Desde productos para el hogar, personales, hasta cargas sensibles que requieren otro tipo de mantenimiento. "El perfil que mejor calza para el parque es el que va a utilizar estantería para aprovechar la altura y el volumen del depósito, para que sea más óptimo el uso. A veces las empresas se fijan cuánto cuesta el metro cuadrado, pero lo más importante es ver cuanto volumen de mercadería se pueden meter en esos metros cuadrados", explicó el directivo.Según las necesidades de cada empresa, puede ser que se arriende un espacio estándar o que se le construya al cliente según sus requerimientos, como fue el caso de Unilever.Los arrendatarios pueden optar por contratar servicios de transporte, seguros, mano de obra eventual o permanente, alquiler de autoelevadores y balanzas.Actualmente, Fernández aseguró que algunas empresas se encuentran interesadas en instalarse en el segundo depósito que está terminando de construirse. En el parque, trabajarán 400 personas aproximadamente para las actividades a desarrollar.Unilever inauguró en Polo Oeste su nuevo Centro de Distribución en Uruguay, el primero del país que cuenta con certificación Plata en Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), lo que asegura que cumple con "los más altos estándares de cuidado medioambiental", explicó el gerente general de la compañía, Jorge Ginel El nuevo Centro de Distribución de Unilever, ubicado en el Pabellón Sáez, está operativo desde enero de este año y supone 18.000 metros cuadrados con oficinas y servicios anexos, que implicó una inversión de US$ 12 millones, en el que ya se encuentran trabajando 350 personas.El gerente general de la compañía, destacó que es un centro de distribución pensado "desde el vamos" con esa función. "No es un depósito o fabrica devenida en centro de distribución", comentó. El beneficio que Ginel entiende que le aportó a la compañía instalarse allí, es una mayor eficiencia en los servicios. "Minimizamos errores, pudiendo servir más rápido a nuestros clientes, y eso tiene beneficios para todos, hasta el consumidor".