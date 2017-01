Populistas como Trump ponen en riesgo la democracia, según HRW

Fuente: AFP

La llegada al poder de dirigentes populistas en Estados Unidos y Europa pone de relieve una atracción por los caudillos también apreciable en Venezuela, Rusia y otros países, que amenaza los derechos humanos y la democracia , advirtió Human Rights Watch (HRW) en su informe anual difundido ayer.En el documento de 704 páginas, que examina las principales tendencias sobre derechos humanos en el mundo, la organización estadounidense concluyó que la campaña electoral de Donald Trump era "la vívida ilustración de las políticas de intolerancia".Pero el éxito del magnate de retórica antiinmigratoria refleja un peligroso y creciente "encaprichamiento con los hombres fuertes" también evidente en Rusia, China, Venezuela y Filipinas.Si esas posturas continúan, "el mundo corre el riesgo de entrar en una era oscura", señaló el informe.El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, dijo durante la presentación del informe en Washington que el ascenso de Trump animó a algunos líderes, como Hun Sen, en Camboya, que ven la su elección "como una luz verde para continuar con su represión".Roth fue crítico con el futuro secretario de Estado, el expresidente de ExxonMobil, Rex Tillerson, de quien afirmó que "hizo su carrera" al hacer "tratos con dictadores", y quien el miércoles en su audiencia de confirmación en el Senado expuso una "excusa tras otra" para no condenar documentadas violaciones de los derechos humanos.La organización estadounidense, que realiza investigaciones en 90 países, indicó que en Siria se da "quizá la amenaza más letal sobre los derechos humanos" por los ataques indiscriminados contra civiles a manos de fuerzas sirias y sus aliados rusos.Pero el informe se enfoca en el peligro del creciente populismo.En un contexto de desempleo, ataques terroristas y la creciente diversidad étnica y racial, políticos como Trump explotan el descontento, que convierte a los refugiados, inmigrantes y minorías en chivos expiatorios, y donde la verdad es "una víctima frecuente", indicó HRW.La organización sostiene que Trump rompió "con principios básicos de dignidad e igualdad" en sus ataques, sin aportar propuestas "prácticas".A su vez, en rueda de prensa en Río de Janeiro, Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW, destacó que el arribo de Trump a la Casa Blanca y la situación en Venezuela son "dos grandes preocupaciones" para la región.En Venezuela "el proceso democrático no está funcionando" y "el nivel de desesperación de la población por la escasez de comida, de medicinas, puede generar una crisis regional", añadió.En tanto, HRW identificó en Europa un "populismo similar" al de Trump, que intentó culpar de los problemas económicos a los inmigrantes, un fenómeno expresado en el brexit.China, Norcorea y el programa nuclearEl futuro responsable del Departamento de Estado, el expresidente Exxon Mobil, Rex Tillerson, afirmó que China no fue un socio confiable de Estados Unidos para presionar a Corea del Norte por su programa nuclear."China no ha sido un socio confiable para usar su influencia a fin de contener a Corea del Norte", dijo Tillerson durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.