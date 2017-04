Por primera vez un gobierno del Frente Amplio confronta al chavismo en Venezuela

El gobierno uruguayo alcanzó su límite en la relación con su par de Venezuela y, por primera vez desde que el Frente Amplio está en el poder, salió a confrontar de manera directa con el chavismo.





El presidente Tabaré Vázquez ya no está dispuesto a ser el único de la región –a excepción de Bolivia y Ecuador– que intenta bajar los decibeles cuando la presión contra Venezuela sube en los organismos regionales y que, como moneda de cambio, Caracas le responda con "denuncias infundadas". El Ejecutivo uruguayo entiende que todo este tiempo le tendió una mano a Maduro pero que la capacidad del presidente venezolano de hundirse a sí mismo hace imposible seguir tendiendo esa mano firme.





En los últimos días, el Ejecutivo se expresó cuatro veces de una manera que jamás lo había hecho sobre Venezuela. Primero pidió por la liberación de los "presos políticos" junto a otros 14 países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego pidió por la "restauración del orden democrático" junto a seis países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y solicitó en el seno del Mercosur que la separación de poderes vuelva a funcionar en Venezuela.





Por último ayer, tras acusaciones de Maduro que provocaron un gran malestar, el gobierno fue claro y contundente. En un comunicado que lleva la rúbrica de Tabaré Vázquez, el Ejecutivo rechazó "tajante y categóricamente" las expresiones de Maduro, quien, en su programa dominical, acusó al gobierno uruguayo de conspirar con el Departamento de Estado y la embajadora de Estados Unidos en Montevideo para "agredir" a Venezuela.

Vázquez emplazó a su par venezolano a que aporte elementos de la "infundada denuncia" o que se retracte de manera pública. "Solicita al señor presidente Nicolás Maduro que proporcione las pruebas de la infundada denuncia; en caso contrario, se retracte públicamente en virtud de que expresiones como las manejadas, afectan gravemente el relacionamiento tradicionalmente amistoso entre los dos países", establece el comunicado de la presidencia uruguaya.





En su programa "Los domingos con Maduro", el líder chavista dijo que "hace una semana" que intentaba hablar sin éxito con Vázquez para dialogar acerca de las acciones del canciller Rodolfo Nin Novoa. "Yo aprecio al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad (...) No puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela", dijo Maduro.





El mandatario venezolano señaló que Nin es quien "coordina las posiciones contra Venezuela" y por tanto le solicitó a Vázquez "que pase a la historia como el líder que detuvo la agresión y la intervención" contra su país.





El gabinete presidencial cerró filas ayer detrás del canciller Nin Novoa, quien es un blanco recurrente del gobierno venezolano y de algunos sectores del Frente Amplio. La desmesura de Maduro –quien extrañamente elige salirse de un statu quo funcional para aterrizar en su auto boicot– parecería blindar la actuación de Nin Novoa, quien tiene el apoyo del presidente y se guía por su mandato.





"Hubo total respaldo del presidente al canciller de la República", dijo ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, luego del Consejo de Ministros. El secretario de estado agregó que Nin recibió la "solidaridad" de todo el gabinete. "El canciller ha llevado adelante una muy cuidadosa gestión para procurar fortalecer los procesos de integración latinoamericana. Por eso expresa lo que el gobierno uruguayo, el presidente y los ministros piensan en esta materia", complementó Rossi.





El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio respaldó ayer al presidente Tabaré Vázquez. "El secretariado se remitió a dar su respaldo a lo actuado por el Presidente de la República. Fue un respaldo unánime", dijo a El Observador la vicepresidenta de la coalición de izquierda, Sandra Lazo.





La Mesa Política del Frente Amplio había aprobado el viernes 31 una declaración en la que rechazó la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, que fue aprobada por mayoría con el voto en contra del Partido Comunista y las abstenciones de la Liga Federal y el Frente Izquierda de Liberación.

Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista emitió ayer una declaración con críticas hacia el gobierno de Maduro en la que "observa con preocupación que las conquistas en materia de inclusión social, soberanía y libertades del expresidente (Hugo) Chávez son afectadas por las acciones antidemocráticas del gobierno, y por la desestabilización generada por la derecha", según el texto.





A pesar de que Venezuela ve conspiraciones en todos los rincones del continente para afectar su situación, la curiosa realidad es que los excesos del régimen de Maduro lo llevan al aislamiento mucho más de lo que la problemática coordinación regional logra hacer. En marzo de 2015 había ocurrido uno de los choques más duros entre Uruguay y Venezuela cuando Maduro criticó al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic por decir que no tenía elementos para asegurar que hubiera injerencia de Estados Unidos en la política del país caribeño. "(Hugo) Chávez me decía: 'Tranquilo, Nicolás, que el mundo está lleno de cobardes'. Cuando por allá salió un cobarde, a tratar de ganar indulgencia con los gringos", dijo Maduro aquella oportunidad en respuesta a los dichos de Sendic, pero el asunto no pasó a mayores.





