¿Por qué Emma Watson no se saca selfis con sus fans?

Si se encuentra con Emma Watson, la actriz que personificó a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, y a Bella en la reciente La bella y la bestia (que se estrena el próximo 17 de marzo), no se moleste en pedirle una foto juntos. Ella dirá que no.

Esto podría sonar algo grosero por parte de Watson, sobre todo porque la actriz tiene fama de ser una persona amable y abierta con sus fanáticos. Sin embargo, según contó en una entrevista con Vanity Fair, ella prefiere ofrecer a quien la encuentra por la calle responder todas las preguntas que tenga antes que tomarse una foto.

La razón por la cual tomó esta decisión es su privacidad: "Para mí, es la diferencia entre tener una vida o no". Es que ella tiene bien claro que cuando le sacan una foto, esta irá a parar a las redes sociales. "En dos segundos crearon un marcador de exactamente el lugar en que estoy", agregó.

Además de que las fotos tomadas con cualquier celular hoy en día contienen datos de localización muy precisos, Watson agregó el hecho de que en las fotos delataría qué está vistiendo y con quién está, lo cual también se convierte en información de localización.

Sin embargo, esta negación no la practica con todo el mundo, sino que balancea entre cuándo el momento será un simple "avistamiento de una celebridad" y cuándo significará hacer realmente feliz a alguien. "A los niños no les digo que no, por ejemplo", señaló la actriz.

Otra cosa a la que se niega Watson es a hablar sobre su vida amorosa para evitar que los paparazzis la sigan por doquier.