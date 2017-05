¿Por qué Mujica insiste tanto en que no será candidato?

"Que digan lo que quieran pero los que quieren sacarme el jugo como alero para sentarse en algún silloncito que vayan consiguiendo otro candidato", dijo José Mujica.

En cuestión de 72 horas el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), el expresidente José Mujica (2010-2015), envió dos mensajes a la interna de su sector y a otros dirigentes del Frente Amplio para advertirles "que se vayan consiguiendo otro candidato" porque, pese a las presiones internas, ni se le pasa por la cabeza postularse a la Presidencia de la República por el oficialismo en 2019.Aunque no se refirió a nadie en particular, el expresidente dejó dicho entre la noche del viernes 28 y la mañana del lunes 1º que se siente presionado por la interna oficialista para que repita la carrera electoral por la presidencia contra su voluntad, y volvió a negar su eventual postulación.Mujica fue el orador central del acto del Movimiento de Liberación Nacional ( MLN -T) Tupamaros realizado el viernes 28 de abril en homenaje al 28 aniversario del fallecimiento del líder guerrillero, Raúl Sendic.Allí Mujica, sin que nadie se lo haya preguntado, y ante dirigentes y militantes de la organización de la que fue fundador, por la que cayó preso y de la que se convirtió en el principal referente, aseguró: "Están gastando pólvora en chimangos. Hace rato que ya decidí que no voy a ser candidato; por más que insistan. Porque ya no me da el cuero y porque pertenezco a otro tiempo y no quiero un país confrontado. No quiero ponerle fuego a las confrontaciones", dijo.Lo mismo hizo el lunes 1º tras llegar al acto del PIT-CNT por el día de los trabajadores. En esa oportunidad Mujica respondió ante consultas periodísticas, pero el tono fue similar a su expresión espontánea del viernes."No lo voy a dar (el sí para ser candidato) porque yo no estoy para dragonear. Estoy a 18 días de los 82 años", dijo. Y de inmediato apuntó hacia la interna del Frente Amplio. "Los que quieren sacarme el jugo como alero para sentarse en algún silloncito que vayan consiguiendo otro candidato", afirmó.Antes de postularse para las elecciones de 2009, Mujica había negado que fuera a competir en la carrera electoral. "Difícil que el chancho chifle", dijo en el año 2006, aunque luego ganó esos comicios.El temorEn las últimas dos semanas la publicación de un libro de la periodista María Urruzola, donde en base a fuentes innominadas se acusa al MPP de financiarse con las superbandas que en la década de 1990 robaron bancos y otros negocios financieros, volvió a poner la candidatura de Mujica sobre la mesa.Ante esas acusaciones hubo dirigentes del MPP que salieron al cruce y advirtieron que lo que se busca con esas acusaciones es perjudicar una eventual candidatura de Mujica.El referente tupamaro Julio Marenales dijo en declaraciones a Montevideo Portal que están intentando "anular" a Mujica. "Así como achicharraron a (el vicepresidente, Raúl) Sendic están tratando de achicharrar a Mujica", advirtió.El diputado del sector, Sebastián Sabini, también se refirió a la eventual candidatura de Mujica. "Pepe Mujica perdió su casa en los '90 para pagar la deuda a los trabajadores de la Radio 44. ¿era millonario? El miedo es a que sea candidato", escribió el legislador en su cuenta de la red social Twitter. Mujica ya había advertido acerca de presiones internas sobre su candidatura en diciembre de 2016. "Lo tengo decidido pero la presión no es sencilla; no solo de mi sector (...) viene de la gente de la calle, del común de la gente que es la presión más grande y más fuerte, y lo reflejan encuestas. Estoy aburrido de decir que no soy candidato y sin embargo aparece ahí como simpatía", dijo en el programa radial En Perspectiva.Una encuesta de la consultora Equipos realizada entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 indicó que Mujica mantuvo su popularidad en 49% y que junto al presidente, Tabaré Vázquez, son los únicos líderes políticos con saldo positivo.Además de los comentarios de dirigentes del MPP, en la oposición también consideran que Mujica será candidato.Uno de los dirigentes que más lo critica de forma recurrente es el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick. "Èl quiere volver a ser presidente y yo voy a trabajar para impedirlo porque es lo peor que le puede pasar a Uruguay", afirmó Novick en noviembre de 2015 durante una entrevista con El Observador TV.Aunque faltan dos años para las elecciones internas de 2019 todo hace pensar que esta no será la última vez que Mujica tenga que salir a responder sobre el tema. Además, él sabe que no le creen.Durante una entrevista concedida en octubre de 2016 al semanario Búsqueda, Mujica dijo que existe "un temor de que sea candidato a presidente".Al ser consultado por su contradicción en la previa a la campaña de 2009, el dirigente apostó medio millón de dólares a que no correrá la carrera electoral."Es cierto que no me creen. Vamos a hacer una cosa. Hagamos una apuesta. Si los que dicen que voy a ser candidato quieren, apostamos medio millón de dólares"", dijo a Búsqueda."Eso sí, si no soy candidato voy a esperar que paguen y lo voy a donar a bienes públicos. Novick podría apostar, que tiene mucha plata", concluyó.