Por qué no funcionan las dietas

Las dietas tienen algo en común que es dejar de comer aquello que supuestamente es dañino y no nos permite alcanzar un peso saludable.

Lo que generalmente se desconoce es que, probablemente la "dieta" no sirva para conseguir un peso saludable si se centra en perder kilos y no en nutrir el organismo, como afirma la neurocientífica Sandra Aamodt, quien sostiene que hacer dieta normalmente no funciona.

La coach nutricional y autora del libro Detox SEN, Nuria Roura, explica que esto se debe a que una dieta "tiene que ser un cambio de estilo de vida y alimentación ajustado a la bioindividualidad de la persona", y agrega: "la mayoría de regímenes que siguen las personas no están personalizados, ni tienen en cuenta si la persona tiene un metabolismo y otro".

Aparentemente, al someterse a una dieta, el cuerpo pasa a "un estado biológicamente alterado", como descubrió un estudio de la Universidad de Melbourne. El organismo actúa como si estuviera muriéndose de hambre, tratando de recuperar los kilos perdidos, a través del aumento de la grelina u hormona del hambre, y el descenso de la leptina u hormona supresora del hambre.

Roura afirma que "una dieta debe hacerse desde el amor, no desde el miedo, la ansiedad o la culpa". Es por eso que es tan importante ser guiado por un profesional de la nutrición que tome en cuenta varios factores como estado emocional, estilo de vida, preferencias y metabolismo, para de ese modo poder "seguir un tipo de alimentación que nos permita disfrutar, aprender a comer y a la vez permitir que nuestro cuerpo alcance el peso óptimo".

La nutricionista Sara Antolín afirma que las dietas suelen dar lugar a un concepto errado. "Cuando buscamos bajar de peso nos vienen a la mente una serie de palabras que dificultan el proceso: sacrificio, no disfrutar de la comida, culpabilidad, ansiedad, adiós a las comidas ricas".

Según ella, para hacer una dieta primero es importante limpiar el cuerpo, la mente y las emociones para ser más conscientes de todo y alcanzar un buen grado de motivación, ya que allí está la clave del éxito.

Fuente: La Vanguardia