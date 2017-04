Portland de ANCAP paga al año US$ 2 millones en horas extras

Una delegación de ANCAP compareció esta semana ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. La realidad del negocio del portland, un área de la empresa que sigue mostrando números en rojo (perdió US$ 26 millones en 2016) fue uno de los temas abordados.

La directora de ANCAP Laura Saldanha indicó que el sector del portland tiene 700 personas trabajando, 357 es personal propio y 367 tercerizado. En esta cantidad está incluido todo el personal contratado de áreas auxiliares, como vigilancia, áreas verdes, limpieza, explotación de canteras, mantenimiento y administrativos.

Saldanha indicó que se necesita reasignar el personal por modernización de los equipos. Explicó que hay una cantidad de medidas que mejoran la automatización de equipos en las tres plantas.

También informó que hay una cantidad de personal que está por jubilarse y con la reorganización esos puestos se eliminaran, por ejemplo, muchos cargos de supervisión. "Hay alrededor de 43 personas que estarían próximas a jubilarse. Nosotros hemos hecho llamados internos para cubrir algunos puestos de operaciones y de ingeniería", expresó.

Saldanha indicó que en la actualidad la empresa tiene un gasto de US$ 2 millones anuales en horas extras. "El personal de las plantas de Minas y Manga hace entre dos y tres horas extras por día. Esto significa un problema para la seguridad y para esa gente, que trabaja 10 u 11 horas por día, además de tener un costo para ANCAP. Por eso, entendemos que teníamos que hacer llamados internos para cubrir personal de operaciones y para hacer todos los cambios que necesitamos. En el reproceso y en la reingeniería necesitamos más personal técnico calificado", dijo Saldanha según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

En ese sentido, indicó que esas iniciativas implican una inversión máxima de US$ 2,6 millones y un ahorro máximo de US$ 4,8 millones. "Si sumamos todas las iniciativas estaríamos hablando de un máximo de US$ 40 millones de inversión, con ahorros de US$ 15 millones por año, es decir que son inversiones que se pagan en el corto plazo", dijo la jerarca.