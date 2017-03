Portrait de Federico González

Fuente:

"Terminé la carrera y a los cinco días de recibirme ya estaba trabajando en el hotel Conrad . Fue la mejor manera de comenzar, es importante aprender de gente talentosa. En paralelo a otros trabajos, en 2009 comencé con mi emprendimiento Le Gourmet Catering: cocino a pedido comida casera con un toque gourmet. Intento vender lo que me gustaría recibir como consumidor; cuido la presentación, la higiene, utilizo los mejores ingredientes. En este rubro se paga muy poco y las condiciones no siempre son las mejores, eso me impulsó a generar algo propio, donde me siento libre. Últimamente me estoy enfocando más en armar cenas privadas. Voy a la casa del cliente y cocino según la ocasión. Me gusta sorprenderlos con el menú, que vean cómo trabajo, conocer a los comensales. Todos mis trabajos surgen de recomendaciones de otros clientes y eso es algo que me genera mucha satisfacción".