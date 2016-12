Portrait de Gustavo Delgado

"Me faltaron pocas materias para ser abogado. Fui productor radial y televisivo, siempre tuve la vocación por la comunicación . Trabajé en la Organización Panamericana de la Salud, donde me especialicé en comunicación de crisis. Hace poco más de un año llegué al lugar que ocupo hoy como director de ANTEL . Es un trabajo desafiante, en una empresa con características particulares. Tenemos cinco grandes desafíos concretos: mantener el liderazgo, ser más eficientes, facilitarles las cosas a los clientes, invertir con precisión y cautela, y asumir el cambio permanente existente en telecomunicación. Para lograrlos tiene que haber trabajo en equipo e integración entre el directorio y los gerentes. Encontré un nivel interesante de profesionales con ganas de dar pelea y eso se contagia. El rol de director implica incorporarse a trabajar en todas las áreas, todos los días, Este lugar me gusta y mi formación en comunicación de crisis está siempre presente para llevar adelante el desafío".

