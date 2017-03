Portrait de Marjorie Spitalnik

Fuente:

"Trabajé muchos años en los medios y me gusta el concepto de pasar la idea de un creativo a una pieza en televisión, pero la urgencia con la que se trataban ciertos temas me generaba conflictos internos. Hasta que un día, hace tres años, mi hija se acercó con un dibujo y me dijo algo así como 'estaría bueno que fuese real'. Me quedé con el concepto en la cabeza y me pasé la noche entera buscando la forma de pasar algo intangible a tangible. Pasar un dibujo de un niño a algo real: un peluche. Así surgió Tedybujo. Con el tiempo fuimos ampliando la cartera de productos: hoy también transformamos los dibujos en dijes (Tedyjewel) e implementamos Tedynursery, una especie de sanatorio donde arreglamos peluches ya existentes. Y seguimos creciendo, especialmente tras la experiencia de Jóvenes Líderes de las Américas que me llevó a Estados Unidos, para compartir experiencias y aprender de otros emprendedores , y donde tuve la increíble oportunidad de conocer al expresidente Barack Obama"