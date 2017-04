Postales que dejó el festival Lollapalooza

El Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires se transformó el fin de semana pasado en la meca donde fanáticos de la música peregrinaron para vivir dos días de música en vivo, gastronomía y experiencias.





Unas 200.000 personas pasaron entre ambas jornadas, pero a pesar del enorme número de feligreses, el espacio fue lo suficientemente extenso para encontrar nuevos rincones, instalaciones artísticas y platos para probar.





Entre sus shows más destacados, el festival se lució con Metallica, The Strokes, The Chainsmokers, The Weeknd, Duran Duran y The xx. Todos fueron de los más convocantes y los favoritos de cada noche.

De Argentina contó con artistas como León Gieco y Lisandro Aristimuño, mientras que Campo fue el representante uruguayo.





El Lollapalooza fue creado en 1991 por el líder de Jane's Addiction, Perry Farrell, y desde entonces se transformó en uno de los mayores festivales del mundo. En 2010 hizo su primera edición sudaméricana con sede en Chile, y al año siguiente se sumó Brasil y luego Argentina.

