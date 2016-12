Precio de la frutilla en las nubes y el de la sandía por el suelo

Variaciones en los precios

En un momento del año en el que se incrementa notoriamente el consumo de frutas , contrasta el elevado precio de algunos productos con el bajo costo que para el consumidor tienen otros.Ayer en uno de los puestos del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) se ofertaba la frutilla a $ 240 el kilo y muy cerca la sandía estaba a $ 12 el kilo. Un kilo de frutilla, por lo tanto, vale lo mismo que 20 kilos de sandía.Esos precios no son estables en todas las bocas de venta, es más, dentro del MAM en otros puestos la frutilla estaba a $ 190 y a $ 145 el kilo. Queda claro que más allá del aumento del costo del producto hay distintas actitudes en los comerciantes a la hora de fijar los precios al consumidor.Diego Romero, técnico del Área de Desarrollo Comercial en la Comisión Administradora del Mercado Modelo , informó a El Observador que "estamos en una semana particular, por las fiestas la demanda crece, la frutilla se usa mucho por ejemplo en postres".A la vez, la zafra de frutilla está declinando, "el pico de ingresos fue a fines de octubre y luego la oferta comenzó a descender".Es una fruta que además sufre el calor, por lo tanto también va bajando el tamaño y la calidad con el paso de las semanas.Este lunes hubo poca frutilla en el mercado. Incidió que el fin de semana seguramente hubo poca recolección en un rubro donde la cosecha no es sencilla, en un domingo que además fue de Navidad. Mucha gente decidió no cosechar y la oferta mermó.Para hoy se espera que el ingreso crezca y el precio pueda descender algo.En el caso de la sandía y el melón, como es de esperar a esta altura del año crece la oferta y baja el precio, lo que establece una ventaja para el consumidor.Pera, 55 a 60 / 60 a 67 y 11,7%Durazno, 30 a 32 / 30 a 35 y 9,4%Banana, 25 a 26,50 / 26,50 a 28 y 5,7%Frutilla, 85 a 95 / 90 a 100 y 5,3%Manzana, 65 a 70 / 65 a 70 y 0Naranja, 11,50 a 13 / 11,50 a 13 y 0Kiwi, 75 a 80 / 75 a 80 y 0Melón, 22 a 25 / 16 a 18 y - 28%Sandía, 17 a 20 / 8 a 10 y - 50%Nota: precios mayoristas y en $ por kgFuente: www.mercadomodelo.net