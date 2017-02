Precio de la lana en Australia en máximos de cuatro años

El Indicador de Mercados del Este aumentó 1,5%, es decir 16 centavos, desde la semana anterior a US$ 11,12 por kilo base limpia y es el máximo valor desde mayo de 2013.





En moneda australiana, el indicador subió tres centavos hasta AU$ 14,40 por kilo, en un contexto de fortalecimiento del dólar australiano, que cerró en AU$ 0,772 por dólar, una suba de 1,2% desde la semana pasada.





La oferta se ubicó en 44.938 fardos, de los cuales se vendieron 41.532, es decir el 92,4% de los mismos. El rechazo fue casi 1% mayor que la semana previa.





Todas las categorías de lanas aumentaron su valor en la semana, lanas de 21 micras aumentaron 0,5% a US$ 11,11 y las lanas de 28 micras subieron 0,6% a US$ 5,20.





En la comparación interanual, las lanas de 16,5 a 23 micras aumentaron su valor, mientras que las lanas de 26 a 32 micras tienen una variación negativa, respecto al año anterior.





La oferta en Australia para la semana próxima, se estima en 46.922 fardos en tres días de remate.







A nivel local es poca la operativa, con negocios puntuales sobre todo en lanas gruesas, porque la mayor parte de la lana fina ya fue negociada.





Los lotes Corriedale fino sin acondicionar, se mueven en el eje de US$ 2,50 por kilo y los gruesos en US$ 2,30 por kilo. En grifa verde la referencia se ubica en US$ 2,80 a US$ 2,90 por kilo.

