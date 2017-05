Precio de la manteca llega a un nuevo récord

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador





Los precios de la manteca tocaron nuevos récord en el remate de GlobalDairyTrade (GDT) en una tendencia que se ve en los mercados físicos de la mando de una demanda firme desde las economías emergentes.





El precio promedio en la subasta ganó 11,2% hasta US$ 5.459 por tonelada, un nuevo máximo al menos de los últimos cinco años en la plataforma liderada por Fonterra. Los precios para junio y julio se ubicaron por encima de US$ 5.600 por tonelada descendiendo a un rango sobre US$ 5.300 por tonelada para setiembre-octubre.





En un año el valor de la manteca en los remates de GDT subió 103% tomando los US$ 2.597 toneladas de la subasta de mediados de mayo de 2016.





En la Unión Europea lo valores de la manteca llegaron a niveles récord en al menos 16 años. Los reportes marcaban para mediados de mayo un valor mayorista de 439 euros por 100 kilos del producto. Es el mayor valor desde 2001, desde cuando hay estadísticas disponibles sobre los precios. En octubre del año pasado el precio de los 100 kilos superó los 400 euros, el anterior récord desde el año 2013.





Los técnicos del USDA en la Unión Europea previeron que en 2017 se mantenga el nivel de producción de manteca en el bloque luego de caer 4% el año pasado.





La manteca se produce a partir de la leche en polvo descremada, producto del que hay excesivos niveles de stocks en Europa. Esto limitaría la producción de manteca para no aumentar las existencias de la leche en polvo descremada.





Un informe de la representación del USDA en Nueva Zelanda, en tanto, proyectó que la producción de manteca y grasa anhidra llegue a 610.000 toneladas en 2017, un crecimiento de 4,5% respecto al año anterior.





Los técnicos elevaron su estimación sobre las exportaciones neozelandesas de estos dos productos a 582.000 toneladas, un avance de 5% respecto a 2016.

Fuente: